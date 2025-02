Dagli artisti a "Whiskyes il ragnetto". Alla corte dell’Ariston arrivano i nostri

C’è sempre un po’ di Pesaro al Festival di Sanremo. Già perché ogni anno artisti e professionisti dello spettacolo appaiono comunque tra i titoli di coda o tra i crediti della più importante kermesse canora italiana. E così per la 75esima edizione della manifestazione, che vedrà la conduzione di Carlo Conti in programmazione da martedì a sabato prossimo, la "task force" pesarese vedrà all’azione la Sound D Light, ditta pesarese specializzata in illuminotecnica e impianti audio che curerà tutte le cinque serate come light show.

Con loro nella città dei fiori, un altro grande professionista e artigiano: Lorenzo Bernardini, l’hairstylist pesarese che per il nono anno di fila si occuperà dei capelli delle grandi star che cavalcano ogni sera la scalinata più famosa della tv italiana. Ma quest’anno ci sono due nuove new entry. Si tratta, come anticipato ieri, di Asia Antonietti, la cantante fanese invitata al Gran Galà della stampa. Grazie alla sua grinta e determinazione, la vedremo protagonista al 15esimo Galà della stampa del festival che si terrà nella prestigiosa sede del Royal Hotel di Sanremo. Dotata di una voce intensa, Asia interpreterà un medley speciale dedicato a Umberto Tozzi. Dopo un percorso selettivo che ha coinvolto numerosi artisti emergenti, Asia è stata scelta per rappresentare la categoria dei cantautori debuttanti al gran galà al quale assisterà un pubblico esclusivo formato da artisti, giornalisti e produttori. Sarà un gustoso prologo alla kermesse vera e propria. Ma l’ultima sorpresa arriva da un pupazzo "Whiskyes il ragnetto", personaggio nato a Pesaro dalla fantasia del team creativo della DNA proprietaria del rodatissimo brand "Coccole Sonore", specializzata in produzione di cd, video, libri per bambini e documentari naturalistici per le tv satellitari.

Le loro serie tv di cartoni, canzoni e personaggi originali, hanno ottenuto in questi anni milioni di visualizzazioni, tanto da attirare l’attenzione di una multinazionale come la Universal music, la stessa che annovera in scuderia artisti del calibro di Jovanotti, Elodie, Emma, Tiziano Ferro che ha messo l’azienda pesarese fondata dal musicista Carlo Rossetti sotto contratto. E che contratto: quasi da rock star! Ebbene mercoledì prossimo, "Whiskey il ragnetto", sarà protagonista di uno spettacolo che si terrà di fronte al Teatro Ariston (dalle 16 alle 18) nell’apposito spazio organizzato dalla Universal music.

Un momento che farà conoscere al grande pubblico il personaggio tv che popola i programmi dei principali canali di cartoni animati. Un pupazzo che ha ottenuto un tale successo internazionale da andare in onda anche nella programmazione di Al Jazeera dedicata ai più piccoli.