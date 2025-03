Dai borseggi ai furti in casa. Le statistiche

Alla voce sicurezza, il report BesT 2024 dell’Istat, distingue Pesaro Urbino per il valore più elevato nelle Marche per le denunce di borseggio e il più basso per i furti in abitazione. Sono aumentate le denunce per rapina: con circa 10 punti in più del 2019. "La sicurezza in una città come Pesaro è gestibile – testimonia il pesarese Davide Russo -. Non ci sono le organizzazioni criminali. I controlli andrebbero aumentati fuori e dentro il Parco Miralfiore; dalle parti della stazione: lì si vede troppa brutta gente girare". Per Russo, insomma, in termini di sicurezza è la lotta allo spaccio di droga la priorità.