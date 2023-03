Dai Caraibi a Gimarra, ecco l’"Isola dei fanesi". Ed è subito sold out

Dopo il lungo stop pandemico, il dialetto fanese torna sulla scene teatrali. Da lunedì si torna a ridere a Cinema Teatro Politeama con "L’isola dei fanesi", la nuova commedia della compagnia teatrale ‘Inscena’ che all’indomani dell’apertura della prevendita dei biglietti ha già fatto il sold out di prenotazioni per le prime due serate, tanto da doverne aggiungere subito un’altra. Appuntamento quindi lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 alle ore 21.15. E’ una commedia che unisce cinema, teatro e varietà, con un mix di contaminazioni tra il popolare e il colto. Proprio come nella ’Tempesta’ di Shakespeare, infatti, questa commedia scritta e diretta da David Berardi si apre con un naufragio tutt’altro che tragico. Tra i passeggeri di una crociera ai Caraibi, c’è infatti una coppia di ridicoli fanesi che approda, separatamente, sulla stessa isola popolata da strani figuri.

Nel cercarsi, questa coppia del quartiere di Gimarra, farà incontri bizzarri e divertenti, fino all’epilogo finale in cui si scoprirà cosa c’è dietro la loro disavventura. I protagonisti, nel ruolo della coppia diretta ai Caraibi, saranno Massimo Gasperini e Claudia Menghini, mentre, nella parte degli abitanti dell’isola sperduta troveremo Ermanno Simoncelli, Giovanni Simoncini, Simone Diotallevi, Enrico Magini, Marina Rossi, Maria Grazia Mea, Giorgio Falcioni, Florindo Piccini, Francesco Mirisola, Paolo Tabarretti, Alessio Tinti e Stefania Mori. Alla guida della nave ci sarà l’irresistibile Capitan Ciriòn, al secolo Andrea Omiccioli, insieme al cantante Nicola Gaggi e ai membri della Borghetti Bugaron Band nel ruolo di un improbabile equipaggio, in particolare Andrea Ceccarelli, Daniele Serafini e Valentina Mattioli. A fare da sottofondo le canzoni della Borghetti. "Quando mi è stata proposta la regia di una commedia per la compagnia Inscena - spiega Berardi - ho deciso di scrivere io il testo di un titolo che mi frullava in testa da anni parafrasando il noto reality tv: l’Isola dei Fanesi". Biglietto, posto unico numerato 13 euro.

Tiziana Petrelli