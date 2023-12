Dai Comuni adesioni al gruppo Civici Marche. Rossi: "Congresso a marzo"

Lucia Dini, assessore nel Comune di Sant’Angelo in Vado e il consigliere di Tavoleto Stefano Tomassoli aderiscono a Civici Marche, il movimento rappresentato in Regione dal consigliere Giacomo Rossi (foto). L’ufficialità è stata data alla cena del movimento che si è tenuta venerdì sera ad Urbania dove tanti amministratori, iscritti e non, si sono dati appuntamento da tutte le Marche per festeggiare il “Natale Civico“. Commenta l’assessore Dini: "Aderisco a Civici Marche affinchè il mio paese, Sant’Angelo in Vado, abbia ancora più attenzione a livello regionale. Considero infatti questo movimento vicino al nostro territorio e concreto. In questi anni ho visto nel consigliere Giacomo Rossi che ne è il rappresentante in Regione, un politico partecipe, una persona attiva, particolarmente pragmatica, veloce nel dare risposte e attento alle esigenze del nostro entroterra spesso poco rappresentato. Ho stima e fiducia per l’impegno e per i progetti che sta portando a termine a favore di tutto il territorio marchigiano".

Aggiunge da Tavoleto il consigliere comunale Stefano Tomassoli: "In questi anni di impegno come consigliere comunale a Tavoleto in rare occasioni ho sentito la vicinanza e il sostegno da parte dei rappresentanti territoriali dei tradizionali partiti politici nazionali; ma negli ultimi tempi, grazie alla collaborazione su alcune iniziative e progetti importanti nel nostro Comune con lo stesso capogruppo dei Civici Marche Giacomo Rossi, ho iniziato a seguire il Movimento perché sempre presente e attento alle problematiche del nostro territorio, un entroterra sempre più relegato. Rafforzo così il mio impegno per il Comune che rappresento". E Rossi, che dice? "Presto arriveranno altre importanti adesioni ai Civici Marche. A marzo ci sarà il nostro primo congresso".

am. pi.