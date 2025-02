Dai genitori altolà a Biancani: "Certezze sull’ex scuola Olivieri o portiamo tutto in procura"

di Solidea Vitali Rosati

"Continuate a dire che l’ex scuola Olivieri di via Confalonieri è pericolosa, continuate! Vi faccio vedere la lettera che mi è arrivata stamattina firmata dai genitori" ha detto ieri il sindaco Andrea Biancani, in consiglio comunale rivolto all’opposizione, squarciando la monotonia di un dibattito che da quel momento dalle parole s’è trasformato in fatti.

A latere del Consiglio abbiamo avvicinato il primo cittadino. Quale lettera? "Quella in cui alcuni genitori – spiega Biancani– chiedono un incontro con me per valutare la possibilità di un temporaneo trasferimento dei bambini della scuola primaria Manzi in un altro edificio. Chiedono che ciò avvenga per il solo tempo necessario all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile di via Confalonieri. Altrimenti valuteranno se portare le perizie dell’ex scuola di via Confalonieri in Procura".

Che cosa farà sindaco? "Quello che ho già fatto". Cioè? "Sull’ex Olivieri esistono delle perizie tecniche riguardo alla vulnerabilità sismica".

E’ datata novembre 2022. "Sì. E’ una storia che parte dalla scorsa consiliatura. Prima di ricevere la lettera dei genitori, arrivata questa mattina, io mi ero mosso con lo stesso studio di ingegneria che ha fatto quelle perizie perché verificasse lo stato dell’immobile: ho chiesto di conoscere quanto potrebbe costare un primo intervento di messa in sicurezza; quando avremo i dati mi comporterò di conseguenza. Se i tecnici comunali mi diranno che quella scuola va liberata perché pericolosa, io non ci lascerò i ragazzi un minuto di più. Ci attiveremo per trovare soluzioni – continua Biancani – ricavando posti nelle scuole esistenti. Attualmente abbiamo scuole in cui è possibile riorganizzare gli spazi per creare nuovi posti. Se invece le risposte fossero diverse, mi muoverò in linea con l’esito della valutazione tecnica".

Quindi? "Sto ragionando su come fare i lavori. Sono aperto a tutte le possibilità. Non ho i soldi per costruire una nuova scuola. L’ho detto in Consiglio che non ci sono attualmente bandi di finanziamento per nuove scuole. Quindi abbiamo optato per valorizzare un bene comunale, come l’ex Manzi di via Lamarmora, per pagare i lavori di messa in sicurezza dell’ex Olivieri. Ecco perché ho voluto portare con urgenza la delibera che permette di inserire l’ex scuola Manzi nel Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni. Dalla vendita dell’ex Manzi potrebbero arrivare le risorse che ci servono nei tempi che ci servono". Incontrerà i genitori? "La lettera è chiarissima, la loro richiesta me l’hanno scritta. L’accolgo, ma è meglio che che io incontri i tecnici del Comune e l’ignegner Bianchi per capire qual è il percorso da fare". Il suo ragionamento, quindi non nasce dai genitori che tirano in ballo la Procura..."No". Lei, quindi, non ha fretta di liberare l’ex Olivieri? "Io chiudo l’ex Olivieri solo se mi viene detto dai tecnici che quella scuola è pericolosa". I tempi?..."Non so dare dei tempi. prima incontrerò i tecnici. Quando avrò tutto chiaro incontrerò i genitori per poter dare le risposte". Nella lettera il gruppo di genitori ha spiegato le ragioni per cui chiede all’amministrazione di attivarsi.

Le loro argomentazioni si basano sulla lettura delle perizie tecniche disponibili sull’ex Olivieri. "Nella perizia si legge – scrivono i genitori – che dopo circa 4 anni decorrenti dal dicembre 2022 il livello di sicurezza dell’edificio è già sotto la soglia del 60% dell’adeguamento sismico, considerato come soglia di sicurezza minima per gli edifici scolastici". Pertanto "considerato che parte dei lavori strutturali sull’immobile potrebbero iniziare nell’anno 2026 e che a quella data, se realmente rispettata, saranno già decorsi 4 anni, si è ritenuta detta proposta non idonea a tutelare la sicurezza dei minori frequentanti la scuola, ciò anche in ragione dell’incertezza dei tempi di inizio lavori".