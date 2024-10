Dai luterani fino ai buddhisti. Viaggio tra le religioni in città: "La Chiesa non teme il diverso"

Con l’inaugurazione del nuovo tempio Buddhista Zen Unsui di sabato scorso, Pesaro si arricchisce di un nuovo luogo di culto, punto di riferimento per chi vuole praticare ma anche per tutti coloro che vogliono conoscere e studiare la cultura buddhista e i suoi valori. Un nuovo spazio nato in una città che ha visto, soprattutto negli ultimi anni, nascere al suo interno numerose comunità religiose, come accaduto anche nel resto del Paese. Tanto che anche la diocesi cittadina, seguendo le linee guida della Chiesa, ha deciso di strutturarsi con un ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, guidato da quattro anni da Paolo Barbadoro.

"L’attività che stiamo svolgendo – spiega – ha come finalità la promozione e il dialogo tra le differenti religioni e tra i popoli. Qui a Pesaro abbiamo ottimi rapporti con le comunità religiose presenti, il mio compito è quello di rappresentare la diocesi negli incontri, eventi o momenti di confronto con i rappresentanti delle altre religioni. Sono convinto che al di là delle singole religioni, siano le persone a fare la differenza. Tutte le religioni, infatti, hanno in comune il bene dell’uomo, il creato, la misericordia e la compassione per l’uomo. Lo stesso Dalai Lama ha detto che tutte le religioni sono sorelle e credo sia necessario perseguire questa linea, attraverso il dialogo, il confronto con tutte le comunità presenti".

Una attività promossa anche durante il Banchetto dei Popoli, evento realizzato a fine luglio a Pesaro, su iniziativa dell’Arcivescovo Sandro Salvucci, realizzato per favorire la cultura dell’incontro e arricchire la conoscenza reciproca, dove erano presenti numerosi rappresentanti delle comunità religiose ed etniche pesaresi: "Durante quella festa – spiega Barbadoro – il nostro Vescovo ha lanciato un importante messaggio che dovremo tutti mettere in pratica, augurandosi che piazza del Popolo diventi piazza dei Popoli". E aggiunge: "A Pesaro ci sono tante comunità sia cristiane ecumeniche che di altre religioni. Se parliamo delle prime, troviamo tre parrocchie Ortodosse, che fanno riferimento a tre patriarcati differenti, quello di Bucarest, quello di Mosca e quello di Costantinopoli. Tra i protestanti abbiamo le Chiese Evangeliche di tipo pentecostale e la comunità di Valdesi. Ci sono anche diversi gemellaggi con la comunità di Luterani sia danesi che svedesi, con cui avvengono scambi culturali. Se facciamo riferimento invece alle altre comunità religiose – aggiunge – è presente a Pesaro la comunità islamica (così come a Montecchio e Fano), dove siamo stati anche loro ospiti, così come le comunità buddhiste, con cui abbiamo ottimi rapporti. Oltre alla comunità Zen, che ha inaugurato il nuovo tempio qualche giorno fa, è presente anche la comunità Sangha Loka e i buddhisti che vengono dallo Sri Lanka".

Il responsabile dell’ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso conclude: "E’ importante aprire il dialogo con queste persone – dice Barbadoro – entrare in amicizia e conoscersi per far sì che avvenga l’integrazione tra i popoli. L’accoglienza del diverso può fare paura, ma creare un dialogo con le culture presenti nel nostro territorio è necessario per creare un futuro migliore e di pace".