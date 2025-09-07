Dai materassi alle sedie da ufficio: "Testiamo mobili da tutto il mondo"

(Pesaro e Urbino) È capitato a tutti almeno una volta di chiedersi chi si occupa, prima di mettere in commercio i mobili, di testarli e sottoporli a prove di sforzo, carico, usura, tossicità. Chi verifica se le sedie a rotelle resistono a decine di migliaia di sedute? Chi garantisce che i pannelli delle camerette dei bambini non emanino sostanze tossiche? Chi si occupa di garantire l’indeformabilità dei materassi? Anche se potrebbe sembrare strano, per tutte queste domande basta cercare tra i capannoni della zona industriale di Montelabbate, dove ha sede l’azienda Cosmob. Tra i leader a livello europeo nel settore, da oltre quarant’anni si occupa di tecnologie al servizio di mobilifici e industrie dell’arredamento, con un solo competitor in Italia e pochi altri all’estero. Un’attività di nicchia a cui si affidano le più importanti marche nazionali e internazionali del mobile, che fanno giungere in provincia di Pesaro e Urbino campioni di prodotti per farli valutare a 360 gradi e verificare che non emergano ‘magagne’ di alcun tipo. Una realtà che emana innovazione fin dall’ingresso. Pur sembrando di entrare in un classico capannone, ci si trova in un open space con uffici vetrati e professionisti dietro ai pc. "Abbiamo recuperato un vecchio capannone – racconta il direttore generale Alessio Gnaccarini – e lo abbiamo efficientato termicamente nel pavimento e nel soffitto. Preleviamo l’acqua che ci serve da un pozzo e presto installeremo un impianto fotovoltaico: puntiamo alla massima sostenibilità".

Cosmob (da Consorzio del mobile) nasce come polo di servizi per il glorioso distretto del mobile, ma oggi si è allargata al mondo. "Abbiamo ingegneri, fisici e chimici che sottopongono a controlli rigorosi e scientifici i pezzi che arrivano – spiega Zeno Avenanti, presidente –. Ogni componente di arredo ha la sua destinazione d’uso, perciò sono fatte moltissime prove necessarie alla messa in commercio, o anche se non necessarie, chieste dalle aziende per distinguersi in campi come sicurezza e durevolezza. Spesso qui dentro creiamo noi stessi robot, macchinari o test nuovi costruiti su misura di un singolo prodotto. Un tempo erano gli artigiani che sapevano vita, morte e miracoli dei loro mobili, oggi le aziende hanno perso quel sapere tecnico-pratico, in più ci sono nuovi materiali, nuove norme e nuovi meccanismi che vanno studiati e verificati".

Oltrepassiamo gli uffici e nel capannone troviamo robot che aprono e chiudono a ripetizione lo sportello di un pensile, presse che si appoggiano sui materassi per settimane, macchinari che simulano una persona che si siede su una poltroncina e rulli che fanno ruotare per giorni interi le rotelle delle sedie da ufficio. "Spesso dall’estero ci chiedono test per verificare che i mobili non si ribaltino – prosegue Gnaccarini – oppure accertiamo che i lavandini resistano agli sbalzi termici. Testiamo le pareti divisorie di uffici, ma anche i banchi scolastici e i tessuti di rivestimento dei materassi". Un’ultima ala dell’edificio ospita un corso di istruzione tecnica per legno e arredo, post diploma. "I ragazzi – conclude Gnaccarini – fanno metà ore qua e metà nelle aziende. Un corso unico in Italia. Devono saper conoscere prodotti, materiali, tecniche, design e poi passare alla parte pratica e ai prototipi. Una volta usciti, sono richiestissimi nelle aziende di vari settori. E da settembre apriremo un Fab-Lab con vari macchinari all’avanguardia e stampanti 3D di grandi dimensioni: un fiore all’occhiello per Cosmob, sempre nell’ottica di fornire valore aggiunto alle aziende".

Giovanni Volponi