Dai Rolex ai mezzi agricoli I ladri non vanno in ferie

Dal furto dei Rolex e ori in casa, all’abbraccio fatale fino alla sparizione di mezzi agricoli. Colpi a raffica nelle ultime ore, dalla zona mare fino ai quartiere più periferici. I ladri non vanno ancora in vacanza. Partiamo dal furto dei Rolex. E’ stato messo a segno in un appartamento in via Alighieri al mare. La proprietaria si è accorta ieri mattina al rientro dalla spiaggia. Molto probabilmente la visita dei malviventi risale al giorno prima. Fatto sta che ha notato uno strano disordine nel suo armadio. L’occhio è caduto sul comodino e ha visto che mancavano i due Rolex e un anello d’oro. Valore totale del bottino: 30mile euro. Indaga la Polizia. E sempre la polizia sta cercando di risalire alla 20enne che l’altro ieri ha derubato un uomo della sua catenina d’oro con la classica tecnica dell’abbraccio fatale. Mille euro il valore della collanina. Il furto è successo a Muraglia. Gli ultimi due colpi, sempre l’altro ieri, riguardano la sparizione di mezzi e attrezzi agricoli in strada del castagneto. Ignoti hanno fatto visita ai campi di due distinti proprietari. E hanno portato via attrezzi per i lavori agricoli del valore totale di circa 3mila euro.

e. ros.