Dai ‘Twenty Four Hours’ un sos ai fans: "Aiutateci a incidere il nostro album"

di Tiziana Petrelli

Non ha ancora un titolo ma ha uno scopo il nuovo album dei Twenty Four Hours, la più longeva band italiana di psychedelia progressiva: creare una nuova strada per la sopravvivenza degli artisti minori. Il crowdfunding (raccolta fondi). E così chiamano a raccolta i loro fans per partecipare alle spese di produzione, i membri della band nata a Fano negli anni 80, quando poco più che 18enni i fratelli Marco e Paolo Lippe (noto oncologo fanese dell’Ast Pesaro e Urbino) e gli altri due musicisti che la compongono da allora, iniziarono a miscelare generi all’epoca apparentemente inconciliabili come il punk e la psychedelia, il progressive e la new wave.

"Oggi non è più pensabile finanziare o anche coprire parzialmente le spese di produzione di un album - spiega Paolo Lippe -, vendendo supporti fisici, soprattutto Cd, che stanno scomparendo. Lo streaming, ancor più dell’ascolto di Mp3 o anche ad alta risoluzione, prende sempre più piede e i compensi per i musicisti e gli autori sono meno che miserabili: si parla di 0,04 $ per 10 stream e questo favorisce esclusivamente gli artisti e le Band di grande successo, lasciando milioni di artisti minori, ma non per questo meno interessanti, privi di qualsiasi introito, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza".

Per i Twenty Four Hours è difficoltoso anche fare concerti a causa della lontananza dei sette componenti (Bari, Fano, Bergamo, Popoli, Torino e Mestre) che rende problematiche anche le Reunion per comporre e registrare. "Unisciti a noi nella creazione del prossimo album dei Twenty Four Hours - invita Lippe nella pagina che creata per la raccolta fondi (https:sostieni.link34458https:sostieni.link34458) - Con il tuo aiuto, potremo raggiungere l’obiettivo di 5000 euro e realizzare un album che avrà un impatto duraturo sulla scena musicale". Il budget necessario per il disco si concentra sulle spese di mixing, mastering e stampa dei vinili per offrire un prodotto di alta qualità. I brani infatti sono già stati registrati lo scorso agosto a Fano, allo Studio Sette di Rosciano, con rigidi criteri HI-FI (un assaggio di queste registrazioni è il nuovo singolo Harold and Maps), in occasione di una storica Reunion.

"E’ stata un’esperienza davvero indimenticabile - dice Lippe - perché oltre ai membri storici Antonio Paparelli, io e mio fratello Marco Lippe abbiamo avuto l’onore di avere con noi Giovanni Lombardi che ha suonato 28 anni negli Usa ed è venuto apposta in Italia per suonare con noi. Dopo di che c’erano lo storico bassista Paolo Sorcinelli e la new entry Ruggero Condò". Hanno festeggiato così il loro 37esimo compleanno i Twenty Four Hours. "Il primo concerto l’abbiamo fatto nel 1986 e questa estate abbiamo composto, improvvisando, il nostro ottavo album". Si può contribuire con 25 euro (con la ricompensa di un LP che verrà spedito ai finanziatori intorno a metà 2024) oppure, con 15 euro si riceve il file ad alta risoluzione del nuovo album. "Infine, se proprio sei un fan sfegatato - conclude - con 50 euro ti assicuro l’LP e potrai contribuire al mix, al master o alla copertina dell’album".