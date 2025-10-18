"Dai, Vis: abbiamo tutto per sbloccarci"

È stato un colpo di fulmine quello tra Pesaro e Romeo Giovannini, capaci in pochi mesi di entrare subito in simbiosi. Dal punto di vista del trequartista 2001 il futuro potrebbe essere ancora più roseo.

Giovannini, l’infortunio dell’ultima gara è stato smaltito?

"In settimana ho convissuto con un piccolo problema fisico, trattato con molta precauzione. Tuttavia so che non è nulla di serio e perciò dovrei rientrare a breve. Contro il Pontedera però non sono sicuro di esserci".

Che avversario sarà quello di lunedì?

"Il Pontedera è un squadra che stiamo studiando attentamente attraverso delle intense sedute video. Come tutte le compagini del nostro girone anche loro saranno molto insidiosi".

Giudizio sul suo avvio stagionale?

"A livello personale sono contento perché pur essendo reduce da un importante infortunio (rottura del crociato nel novembre scorso, ndr) mi sto sentendo sempre meglio".

A livello collettivo?

"Credo che con il tempo le cose possano migliorare. Finora, ad eccezione dell’ultima gara contro la Torres, abbiamo raccolto meno di ciò che avremmo meritato. Vincere aiuta a vincere e se riuscissimo a sbloccarci sotto quel punto di vista potremmo inaugurare anche un filotto di vittorie".

Quali sono stati i fattori che l’hanno convinta a trasferirsi a Pesaro quest’estate?

"Le recensioni positive dei miei due ex compagni di squadra, Pozzi e Di Paola, mi hanno convinto ad accettare la proposta della Vis in un solo giorno. Quest’estate avevo chiesto al mio procuratore di aggiornarmi solo in caso di novità importanti e quando ho ricevuto la notizia dell’interessamento della Vis abbiamo concluso la trattativa in qualche ora. Io desideravo partire e sapevo che la Vis era una società molto solida".

Prime impressioni sul mister? "Una grande capacità di Stellone è quella di riuscire a instaurare un rapporto familiare all’interno dello spogliatoio. Mi ha infatti attratto fin da subito il suo modo di relazionarsi con i giocatori. Attraverso il dialogo riesce infatti a coinvolgere tutti e a creare un ottimo ambiente nel gruppo. Per ora stiamo raccogliendo meno di ciò che avremmo voluto ma spero che a partire dalle prossime gare questa rotta possa essere invertita".

Pareri sulla città?

"A Pesaro non c’ero mai stato ma è una città che mi ha colpito fin da subito. Nascendo in Liguria mi è sempre piaciuto il contatto con il mare e Pesaro pur essendo una città tranquilla ti offre tutte quelle possibilità che ti fanno sentire a tuo agio con tanti ristoranti e passeggiate".

Quali sono le sue più grandi passioni?

"L’interesse per il calcio è nato fin da piccolo grazie a mio padre e ai miei amici, che mi hanno fatto innamorare di questo sport già all’età di 5/6 anni. Tuttavia mi piace seguire anche tanti altri sport come il basket e il tennis. Due settimane fa, ad esempio, sono andato a vedere la Vuelle ed è stata un esperienza molto bella che mi piacerebbe riproporre a breve. Mi è stato raccontato solo in un secondo momento quanto la pallacanestro sia importante per questa città".

Lorenzo Mazzanti