Dal 1° dicembre scorso ad oggi è piovuta metà dell’acqua attesa

È stato singolare questo mese per le nevi cadute e per i freddi veramente invernali.

Abbiamo pure avuto un passo straordinario di uccelli, tordi, palombe etc. Le giornate più discrete che abbiamo avuto sono quelle con vento e con acqua. Tutti si meravigliano di questa primavera invernale!

Dal Registro meteorologico

31 marzo 1865

* * *

Il mese di marzo appena concluso non si discosta dall’andamento meteorologico di questo inconsueto periodo che potremmo definire storico. Sono 10 i mesi consecutivi con temperature sopra la media climatica, 9 con precipitazioni sotto la media climatica. Dei primi 91 giorni del 2024 11 sono risultati sotto media e 80 sopra, dei quali 62 consecutivi dal 23 gennaio al 24 marzo. Appena 2 giorni di tregua ed ecco esplodere la primavera. Marzo, il quarto più caldo dal 1850, in sostanza è risultato in linea con le medie di aprile. I dati diventano impressionanti per il primo trimestre che con 8,99°C di media supera di 1,88°C lo stesso periodo del 2023 che ricordiamo essere stato l’anno più caldo dal 1850. In questi giorni è in corso il primo forte affondo dell’anticiclone africano sul Mediterraneo con temperature praticamente estive, una pessima premessa per il prosieguo di stagione. Ad aggravare il quadro e a destare ulteriore preoccupazione è il regime pluviometrico, nell’ultimo articolo abbiamo analizzato i dati sconfortanti dell’inverno, dal 1° dicembre è caduta circa il 50% della pioggia attesa, di neve neppure l’ombra, per intenderci nel primo trimestre 2024 è caduta meno pioggia del solo gennaio 2023. In questo caso il deficit è circoscritto al nostro territorio e alle regioni che si affacciano sull’Adriatico centro-meridionale per le particolari configurazioni delle perturbazioni atlantiche che hanno favorito, a tratti devastato, le regioni tirreniche e quelle alpine.

Altra costante il vento tiepido dai quadranti sud-occidentali (Libeccio) con raffiche che a fine mese hanno toccato i 100 Km/h non riuscendo però a ripulire la colonna d’aria della impressionante cappa di sabbia sahariana in sospensione che per alcuni giorni, nonostante la mancanza di nuvole, ha praticamente inibito l’insolazione quasi nascondendo il disco solare. Difficile oggi valutare quali saranno le conseguenze a breve termine, sicuramente nella secolare banca dati a nostra disposizione non abbiamo situazioni pregresse anche solo per un confronto.