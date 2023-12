Dal 21 dicembre possibili operazioni adenoidi e tonsille per i bambini sotto i 5 anni

"Dal 21 dicembre gli interventi di asportazione delle adenoidi e delle tonsille, per i pazienti sotto i 5 anni, potranno essere eseguiti anche nelle strutture di otorinolaringoiatria dell’Ast Pesaro e Urbino": arriva forte e chiaro il messaggio dall’Ast ad un giorno di distanza dallo sfogo di Elena Romanescu, la mamma che si era rivolta a Il Resto del Carlino di Pesaro (foto, la pagina uscita ieri) perché le era stato preannunciato un tempo di attesa di due anni per operare la figlia (4 anni) alle adenoidi che, a causa di problematiche scaturite fin dalla nascita, ha apnee notturne sempre più frequenti.

"In poco tempo le strutture di Otorinolaringoiatria, Anestesia e Pedatria sono riusciti a mettere in campo, a livello organizzativo, un percorso per i pazienti più piccoli che finalmente potranno operarsi nelle strutture della nostra provincia e che prima dovevano recarsi al Salesi (Ancona) o fuori regione – ha spiegato il direttore generale Ast Pesaro e Urbino Nadia Storti - Un percorso che permetterà di accorciare i tempi di attesa di questi interventi e ridurrà notevolmente i disagi per le famiglie".

Nelle prossime settimane inizieranno gli interventi per i bambini dai tre anni in su mentre "fino ad oggi nelle nostre strutture potevano sottoporsi a questo intervento solo i bambini di età superiore ai 5 anni – aggiunge il direttore di Otorinolaringoiatria degli ospedali di Pesaro e Fano Luca D’Ascanio -. Grazie ad un lavoro di sinergia con le strutture di Pediatria ed Anestesia siamo riusciti a partire con una procedura che garantirà standard di qualità e sicurezza elevati anche per i più piccolo, riuscendo a dare risposte ai bisogni di questi pazienti e delle loro famiglie".

Un intervento che, seppur di routine, provoca paura e dolore nei piccoli pazienti e per cui "è sempre necessario il ricorso all’anestesia generale con un’attenzione particolare non solo sulla necessità di annullare il dolore ma anche quella della riduzione dello stress psicologico correlato alla necessità di mantenere una profonda sedazione affinché l’attività risulti efficace e in totale sicurezza", ha spiegato il direttore Unità Operativa Complessa Anestesia e Rianimazione in Urgenza Michele Tempesta.

Tutti i bambini, al termine dell’intervento chirurgico, verranno poi ricoverati nella struttura di Pediatria: "Ridurremo notevolmente i disagi alle famiglie – continua il direttore della Pediatria di Pesaro e Fano, Lorenzo Tartagni – abbiamo costruito un percorso che permetterà ai bambini di trascorrere la degenza in un’ambiente adatto alle loro esigenze, con personale adeguatamente formato alla loro assistenza".

g.m.