Dal 21 gennaio il nuovo “Mooc“ sull’AI con Bogliolo

Inizia il 21 gennaio ed è dedicato all’esplosione dell’intelligenza artificiale il nuovo MOOC di Uniurb. Il corso di aggiornamento in modalità online partirà alle ore 18 di martedì con una lezione tenuta dal professor Alessandro Bogliolo. L’esplosione dell’intelligenza artificiale è in larga misura motivata dalle straordinarie competenze linguistiche che le macchine hanno sviluppato negli ultimi anni. "Il MOOC – spiega Bogliolo – ci aiuterà a comprendere cosa siano questi strumenti, come funzionino e in che relazione stiano con l’intelligenza e la creatività umane".

L’Università di Urbino offre un nuovo corso online aperto e gratuito per approfondire l’origine, il funzionamento, l’impatto e le implicazioni dei large language models e dell’intelligenza artificiale generativa. Il corso è accreditato ai fini della formazione per insegnanti.