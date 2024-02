Dal 4 maggio la Fiera del Cavallo

"Il Cavallo è storicamente anche un mezzo di trasporto con delle caratteristiche ben precise – ha sottolineato ieri il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini durante la presentazione della seconda edizione primaverile della Fiera Cavalli Cantiano – prime tra tutte la lentezza e il rispetto della natura che ci circonda. Di questa idea ne abbiamo fatto il nostro concept affinché un evento nato attorno ad un così nobile animale, possa avvicinare sempre più le persone a quel contatto lento e rispettoso verso la natura, un approccio tra l’altro proprio anche di altri mondi come quello del trekking o del biking".

L’edizione 2024 si terrà il 4 e 5 maggio 2024 nello storico centro ippico La Badia di Chiaserna. Cantiano Fiera Cavalli, tra le grandi kermesse legate al modo dell’equitazione ed equino è l’unica nel suo genere a svolgersi in un contesto naturalistico eccezionale alle pendici del monte Catria, una delle vette più alte dell’intero Appennino Italiano e che dà il nome proprio alla razza equina autoctona ed al monte fortemente legata. Nell’edizione di primavera si punta a valorizzare al massimo anche tutti quegli aspetti che negli anni si sono aggiunti complementarmente attorno al mondo del cavallo ed in grado di portare sotto i riflettori ogni singolo aspetto del territorio. L’edizione di primavera 2024 sarà anche contenitore del 1° Festival del Turismo Sostenibile, con iniziative che si radicano fortemente proprio in questo spirito. Nelle prossime settimane sarà svelato il programma.

am. pi.