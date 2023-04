Dal Banco Alimentare alla raccolta ‘Donacibo’ fatta a scuola

Il 24 marzo abbiamo visitato il magazzino del Banco Alimentare e il 30 e 31 marzo abbiamo organizzato a scuola la raccolta Donacibo, a cui tutti i livelli hanno contribuito permettendoci di raccogliere 626 chili di prodotti alimentari. Il Banco Alimentare deve la sua nascita all’incontro nel 1989 tra Danilo Fossati, presidente della Star, e don Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione. In uno dei loro incontri, Fossati raccontò di sua madre, della sua bontà, del bene che aveva fatto nella vita. Don Giussani parlò di carità, del fatto che un atto buono è partecipare alla vita altrui attraverso gesti concreti, semplici. Alcuni volontari ci hanno raccontato della loro esperienza nel recapitare mensilmente il “pacco” di viveri, ricevuti dal Banco Alimentare, a persone povere. Il povero è sempre una persona con una storia: qualcuno che si è ammalato o deve occuparsi di un malato cronico, che ha perso il lavoro e non è più giovane, che è anziano con una pensione inadeguata, che è immigrato. Troppo spesso è una persona che ha perso la speranza di poter cambiare la propria vita. Portare loro il “pacco” di viveri significa "guardarli in faccia, guardarli negli occhi, stringere loro la mano,– come ha detto Papa Francesco – e aiutarli anche a riconquistare la loro dignità e a rimettersi in piedi". Abbiamo realizzato questi incontri e il gesto del DonaCibo nell’ora di Educazione Civica scoprendo che si trattava di educarci all’umanità, a riconoscere l’umanità presente in ogni persona.

Classi I, II e III