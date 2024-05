Dal brodetto alle zuppe di pesce. A Fano il festival internazionale

FANO (Pesaro-Urbino)

Il Brodetto fest, festival internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce, torna da domani sul lungomare, con numeri impressionanti che hanno fatto di Fano la capitale delle marinerie italiane nel segno del piatto dei pescatori dimenticato e riportato in auge grazie alla rassegna organizzata da Confesercenti e Omnia comunicazione. Da domani a domenica, migliaia di turisti e appassionati (l’anno scorso 50mila presenze circa in totale e cinquemila brodetti serviti tra stand e ristoranti) potranno vivere un programma ricchissimo di eventi con tanto di Palabrodetto che sarà il fulcro della manifestazione: dopo il taglio del nastro, domani alle 18.30, ci sarà subito il primo di una serie di cooking show con i grandi nomi della cucina italiana, a cominciare (ore 20) dallo chef Alessandro Circiello, che porta al Lido la sua passione per la sana alimentazione, assistito dal sommelier Otello Renzi, che curerà gli abbinamenti tra piatti e vini di Food Brand Marche, e con l’assistenza ai fornelli di Antonio Bedini. Tra gli chef più attesi, ecco Igles Corelli, insignito di cinque stelle dalla guida Michelin, volto storico de "Il gusto di Igles" sul canale di Gambero Rosso Chanell (domenica 2 giugno alle 13). Poi ancora il napoletano stellato Andrea Aprea (domenica 2 giugno, ore 20): dopo essersi costruito una reputazione in Europa e in Italia, lo chef ha scelto Porta Venezia (Milano) come culla per un nuovo ambizioso progetto. I cooking show di domenica 2 giugno saranno condotti da Fabio Gallo, da diversi anni uno dei volti di Rai Uno, impegnato nel programma "Linea Blu" al fianco di Donatella Bianchi.

Nelle quattro giornate sono previsti 50 eventi, 30 ospiti, cinquemila brodetti per celebrare il piatto simbolo della tradizione marinara. Attesissima la gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce, che coinvolge otto regioni italiane, rappresentate da Matteo Crisanti (Abruzzo), Roberto Cerbara (Emilia-Romagna), Giuseppe Bizioli (Liguria), Daniele Tantucci (Marche), Matteo Donati (Toscana), Gabriele Biscotti (Puglia), Simone Ciccotti (Umbria), Daniele Zennario (Veneto). Saranno giudicati da una giuria di giornalisti di Italia a tavola e chef, in collaborazione con lo storico brand di pentole italiane Moneta dal 1875. La novità di questa edizione sarà "Spazio Vongole": da una sinergia tra l’azienda New Copromo e il ristorante La Liscia da Ori nasce un punto gustoso che porta in tavola i frutti del mare Adriatico tutti i giorni del festival, in piazzale Amendola. E per chi ama l’ulteriore novità c’è il burgher di mare della famiglia Gaudenzi, che porta il pescato dalla barca al consumatore con formule gustose e innovative. Non solo brodetto: ci saranno forum sull’ecosistema marino e la pesca, e concerti e spettacoli con Sergio Rubini, Simona Molinari, Diego Parassole e Renzo Rubino.