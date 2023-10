Dal Canada al “Della Rovere“ per studiare la didattica durantina

L’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania è una realtà didattica unica in tutto l’entroterra di Pesaro Urbino. Da 11 anni è capofila in Italia del Modello Organizzativo Finlandese (MOF) un innovativo metodo didattico, ideato da Antonella Accili, dirigente scolastica del Della Rovere. Si tratta di un modello che unisce i punti di forza della scuola finlandese con la tradizione pedagogica italiana, per dar vita ad una scuola dinamica, inclusiva e capace di promuovere le competenze moderne.

Nei giorni scorsi due professoresse canadesi, Priscilla Dutt, faculty presso il Centennial College, Campus di Ashtonbee, di Toronto e Tiffany Dittman coordinatrice del programma di Early Childhood Education nel Campus di Ashtonbee (il nostro corso in scienze della formazione primaria), ospiti del Centro Studi Italiani, hanno visitato l’Istituto Della Rovere, in particolare la scuola dell’infanzia, per osservare da vicino la sua didattica innovativa. L’obiettivo è far arrivare proprio qui a Urbania gli studenti del college prossimi alla laurea, per sperimentare sul campo quanto appreso nel percorso di studi e al contempo arricchirsi in un contesto internazionale.

"Ci auguriamo di instaurare una lunga collaborazione per lo sviluppo del programma Global Perspectives e la nostra visita è la prova dell’impegno del Centennial College ad implementare l’apprendimento al di fuori della classe, attraverso esperienze di apprendimento globali integrate" raccontano le due professoresse. L’arrivo del primo gruppo di studenti canadesi è previsto a marzo 2024. L’istituto durantino è oggetto di numerosi convegni, conferenze in Italia e all’estero e visiting, come quelle dei docenti e laureandi di Klagenfurt di poche settimane fa e quella dei dirigenti scolastici del Trentino Alto Adige. "Sono molto soddisfatta nel vedere come il MOF sia diventato un punto di riferimento non solo a livello nazionale, ma anche internazionale" dichiara la dirigente scolastica Antonella Accili.

Valentina Damiani