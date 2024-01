Dal Celli di Piobbico lezioni di cucina a tutti

Una delegazione di alunni del corso di cucina dell’Istituto Alberghiero di Piobbico accompagnata dal prof. Roberto Dormicchi mercoledì scorso ha partecipato, grazi all’invito dei conduttori Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, a Uno Mattina, programma su Rai 1. Durante la diretta i ragazzi e il docente dell’Alberghiero hanno mostratoin diretta come si realizza una perfetta maionese, con varianti che vanno dall’aroma al limone fino a maionesi colorate come la variante al cavolo cappuccino. Anche i ragazzi rimasti a scuola si sono collegati con la tv per dare supporto ai loro compagni in studio, che hanno evidenziato le competenze che un istituto d’eccellenza come il Celli di Piobbico trasferisce alle nuove generazioni.

E sempre l’Alberghiero ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno della Provincia di Rastatt, gemellata con la nostra. La delegazione dell’Istituto composta dagli studenti Luca Aiudi, Giovanni Santambrogio, Anna Dioume e Sofia Manoni, accompagnati dai tecnici di sala e cucina Luca Fabiani e Mauro Budassi, ha organizzato un buffet con piatti e prodotti tipici nostri, a cui hanno partecipato oltre 500 dipendenti della Provincia tedesca. Il progetto rientra nell’ambito della collaborazione che vede il Celli già impegnato nella promozione dei prodotti biologici di Pesaro e Urbino, nella settimana del biologico a Rastatt. La delegazione del Celli è stata ricevuta dal presidente della Provincia di Rastatt Christian Dusch, dall’assessore Mario Mohr e dalla responsabile delle Politiche europee Maria Di Umberto. Il preside Luciano Antonelli e il presidente della Provincia di Rastatt Christian Dusch hanno firmato un protocollo per proseguire con la collaborazione nelle iniziative su enogastronomia, ristorazione e turismo. "Siamo orgogliosi di aver rappresentato la nostra provincia alla cerimonia - ha spiegato Antonelli -. Vogliamo promuovere i prodotti e la cultura enogastronomica della nostra terra: la collaborazione con Rastatt è un’occasione importante".

