Dal Circolino fino alla Pia. Sapore di mare e di vip. Premiata la famiglia Giagnolini

Ieri il sindaco Andrea Biancani ha premiato un’altra dinastia storica della ristorazione e cioè la famiglia Giagnolini che da anni conduce il ristorante "Dalla Pia" alla Vallugola, in uno dei luoghi più belli della costa che si snoda tra Pesaro e Gabicce.

Una storia lunga quella di Gianni e Rolando con ormai alle spalle oltre 60 anni di ristorazione perché prima di approdare alla Vallugola, Gianni e Rolando Giagnolini hanno mandato avanti uno dei gioiellini della costa, il Circolino del Mare oggi una specie di isola in mezzo all’Adriatico perché la strada è franata. Un posto da sempre noto, discreto e lontano dagli occhi, che è nato alla fine della guerra quando si chiamava bar Ottavio ed era l’approdo di noti personaggi come Silvio Berlusconi intrattenitore musicale della sua gioventù romagnola, e quindi di un altro noto personaggio come Tom Ponzi il primo grande investigatore privato nazionale "che arrivava sempre circondato da bellissime ragazze".

Una tradizione che è poi proseguita con la famiglia Giagnolini perché sui tavoli che danno sul mare uno poteva incontrare Valentino Rossi in compagnia dell’attrice Martina Stella. Oppure vedeva arrivare barche a vela con principesse arabe che scendevano per cenare, accompagnate da uno stuolo di segretarie e amiche. Un po’ questo era il Circolino Del Molo. Ed il sindaco Biancani rimarca questo aspetto "perché venivano celebrità da tutta Italia e non solo, ed era uno dei locali più rinomati del Paese". Un filo conduttore che porta la famiglia Giagnolini (che oggi aggiunge a Gianni e Rolando anche Meris e Christian), "Dalla Pia".

Ma la Vallugola è Pesaro o Gabicce?

Il dubbio di una eventuale gaffe del sindaco Biancani lo spazza via direttamente Gianni Giagnolini: "Sia Dalla Pia che il Circolino del Molo rientrano all’interno del Comune di Pesaro, mentre io vivo da anni a Gabicce. Un sindaco che mi piace Biancani e che conosco da tanti anni perché è un primo cittadino che è vicino alla gente. Sono contento di questo premio ma io della clientela avuta sia al Circolino che oggi dalla Pia non voglio proprio parlare".

Durante la cerimonia per la consegna dell’attestato che è avvenuta ieri n Comune il sindaco ha detto: "Avete portato avanti con amore e passione le vostre attività sempre contraddistinte da una generosa accoglienza che ha contribuito a rendere speciale questo meraviglioso angolo del nostro territorio".