Dal Comune 9 immobili all’asta

Saranno 9 in totale gli immobili comunali che il 16 maggio andranno all’asta. Sono compresi: un terreno edificabile con rudere in via dei Condotti 2 dal valore di 219mila euro; un fabbricato in via Ninchi 3 da 440mila euro; un terreno di 533mq in via Fastiggi da 34.700 euro; il terreno di circa 150 mq in via Giovanni A. Da Pesaro dal valore di 18.200 euro e l’ex edificio scolastico in via Fastiggi 96, all’asta per 232.000 euro. A Vallefoglia saranno invece 4: un negozio in via Pio La Torre 70 dal valore di 62.000; un garage in via Pio La Torre con valore di 33.600; gli uffici dell’ex poliambulatorio Asur di via Pio La Torre 92 e quelli al civico 36.