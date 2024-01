Dal Comune un nuovo spazio-giovani

Domani alle 16,30 ci sarà l’inaugurazione del nuovo spazio per i giovani di Urbino. La sede in via del Popolo, in quella che era una palazzina Erdis aperta il lunedì, martedì e venerdì dalle 15,30 alle 18,30. Sara uno spazio gestito assieme la cooperativa Labirinto, il primo piano sarà dedicato alla fascia 0-6 anni e 6-11 anni mentre nel secondo la ludoteca ClubIddu per i più grandi. Sarà ad ingresso libero e l’inaugurazione vedrà uno spettacolo dell’astista Magica Gilli e l’Accademia della Risata.

"Tutto nasce dalla volontà di trovare uno spazio per i giovani, dai bambini a quelli più grandi. È giusto dare loro uno spazio dedicato. La palazzina è quella Erdis dove c’erano gli uffici, è nelle immediate vicinanze del centro ma fuori dalle mura, prossima allo spazio giochi che nascerà sotto il Monumento di Raffaello al Monte – ha spiegato l’assessore politiche sociali Elisabetta Foschi –. Come a amministrazione abbiamo creduto fosse necessario creare questo spazio già presente in passato e dislocato da il liceo Raffaello, il Consorzio e la Piantata. Sara gestito da un gruppo di giovani, la forza di questo messaggio è lanciare uno spazio e farlo crescere. Così è nato il gruppo UrbiSì. I ragazzi, volontari, inizieranno con l’aprire e far vivere gli spazi ma è solo il primo passo, infatti dietro i loro stimoli daremo gli strumenti per creare un luogo vivo. Il progetto è ambizioso".

"Dopo anni di sosta riusciamo ad aprire un luogo dove i giovani possono incontrarsi per giocare, socializzare e sviluppare l’emotività – ha aggiunto con il consigliere con delega alle politiche giovanili Laura Scalbi –. È un luogo studiato per essere vicino alle famiglie e non si sovrapporrà con l’apertura della biblioteca Lilliput. Oltre gli orari stabiliti potrà essere utilizzato anche in altri giorni, per compleanni o fare feste. Sarà messo a disposizione gratuitamente e ci sarà anche un gonfiabile".

"È una bella occasione per la città. I giovani devono essere coinvolti e con il passaparola crescerà, anche grazie a pedagogisti e psicologi presenti", ha aggiunto Elena Pazzaglia dell’Ambito Terriotriale.

Francesco Pierucci