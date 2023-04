Dal dottore senza ricetta La protesta in Parlamento

Il sindaco Davide Dellonti torna sulla impossibilità (dal primo gennaio, a seguito di una norma nazionale) dei medici di base in pensione rientrati in servizio di rilasciare prescrizioni con ‘ricetta rossa’, dando la notizia che della questione si sta interessando in modo diretto il senatore Antonio De Poli, vicentino, ma eletto nel collegio uninominale Pesaro-Ancona.

Un’ulteriore tegola sul già gravissimo problema della carenza dei medici di medicina generale, questo divieto di emettere ‘ricette rosse’, perché per tamponare la situazione, poco più di un anno fa, fu consentito ai dottori in pensione di riprendere il lavoro, sia pure senza poter effettuare visite a domicilio e rilasciare certificati; ma da quando vige l’ulteriore ‘paletto’ tutti i farmaci e le prestazioni da loro prescritte sono sempre a prezzo pieno e, così, hanno perso il grosso dell’efficacia a supporto degli altri dottori. "Per tale ragione, già nelle prime settimane di gennaio – ricorda Dellonti -, il sottoscritto e i colleghi di Pergola e Frontone, Simona Guidarelli e Daniele Tagnani scrivemmo di questa nuova problematica a tutti i parlamentari eletti nelle Marche e ora abbiamo ricevuto la notizia che il senatore De Poli, che ringrazio, con un’interrogazione indirizzata al ministro della Salute, ha sollevato la questione, che assume importanza strategica e vitale per i nostri territori dell’interno, i quali si ritrovano, oltre che senza medico di base, anche a fare i conti con norme assurde che impediscono ai dottori, laddove ci sono, di fare il proprio mestiere".

In provincia i dottori in quiescenza tornati ‘operativi’ sono una decina e tre di questi aiutano a garantire il servizio proprio nei territori dei tre sindaci che per primi sollevarono il problema: Antonio Di Francesco a San Lorenzo, Ottorino Franceschini a Pergola e Maurizio Giorgetti a Frontone. "Dopo le interlocuzioni con la Regione – riprende Dellonti -, la questione arriva finalmente al ministro della salute e il nostro auspicio è che si giunga a una soluzione. E mi auguro che risposte alle nostre istanze siano facilitate anche dalle nomine dei direttori effettivi delle Ast previste per metà maggio".

Il sindaco, infine, fa una proiezione tutt’altro che incoraggiante sul futuro: "Nei prossimi 7 anni nelle Marche, da studi del Ministero della Salute, confermatimi dal presidente Acquaroli, andranno in pensione oltre 700 medici di base. Ne verranno reintegrati poco più di 200, a causa dei limiti posti negli anni per l’accesso alla professione. Dunque usiamo in maniera efficiente i medici in pensione contrattualizzati dalle Ast".

Sandro Franceschetti