"Dal forum ambientale di Urbino la spinta a dire no allo scempio"

L’associazione Eco del Montefeltro torna a contestare il progetto per la discarica di Riceci e per la variante che vorrebbe trasformare 40 ettari agricoli in zona industriale (foto). Ora, oltre a chiedere il rispetto del vincolo paesaggistico e naturalistico su Santo Stefano di Gaifa, l’Eco propone un’estensione di tale tutela ambierntale per evitare scempi. "Dina Ravera, presidente di Destination Italia, in occasione del primo Meet Forum regionale, tenutosi a Urbino, ha parlato dell’importanza del turismo sostenibile in tre declinazioni: sostenibilità ambientale, sociale e di governance economica – spiega l’associazione –. Questo è in linea con gli obiettivi che intendiamo perseguire per tutelare e valorizzare il nostro territorio. Secondo noi è un’assurdità quello che vogliono realizzare le nostre amministrazioni a Canavaccio e a Riceci: anziché operare per una riqualificazione e valorizzazione di un meraviglioso territorio e per attrarre turismo, hanno come obiettivo la declassificazione del patrimonio. Ci sembra un enorme controsenso rispetto a quanto sostenuto al Meet Forum, che ha scelto Urbino e le Marche per lanciare il progetto sul turismo sostenibile. Chiediamo un recupero qualitativo del territorio, già pesantemente investito da una considerevole zona industriale non completata. Una meravigliosa località come Canavaccio viene esclusa dai flussi turistici pur essendo tra due parchi naturalistici. Un’ulteriore zona industriale in territorio agricolo è inaccettabile"