Dal Friuli al Pincio per spacciare Preso con 40 grammi di cocaina

Fa l’operaio in Friuli, abita a Pordenone, era da una decina di giorni a Fano, probabilmente per ragioni sentimentali, ma aveva capito che il giro di giovani che frequentano il Pincio poteva dargli interessanti guadagni. Per questo martedì pomeriggio questo operaio 23enne albanese, che risponde al nome di Erjon Pepkolaj, si era fatto vedere al Pincio, non solo dai suoi potenziali clienti ma anche dagli agenti del commissariato di Fano, che non lo hanno perso d’occhio per il resto della serata.

Così, qualche ora dopo i poliziotti, coordinati dal dirigente del commissariato Stefano Seretti, hanno fermato quella Lancia Ypsilon che nel frattempo, dopo il pomeriggio al Pincio, era arrivata in zona aeroporto. Alla guida c’era l’albanese, che in questi giorni alloggiava in un B&b della zona, e nell’abitacolo aveva un paio di ovetti Kinder all’interno dei quali erano custodite alcune dosi di cocaina, per un totale di 40 grammi in tutto. Tutto sequestrato, ovviamente, e ai polsi dello studente sono scattate le manette. Oltre la droga, il giovane è stato trovato in possesso anche di 1700 euro in contanti, secondo la polizia probabilmente provento di spaccio, tanto che sono stati anche quelli sequestrati.

Ieri mattina, la direttissima a Pesaro, davanti al giudice Franco Tetto. Il giovane, difeso dall’avvocato Marco Defendini del foro di Pesaro, ha patteggiato la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa. Arresto convalidato e remissione in libertà per il giovane, che era incensurato. Soldi dissequestrati.

E sempre gli agenti del commissariato di Fano, hanno arrestato, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Pesaro, una cubana sui 45 anni, senza fissa dimora nella città della Fortuna, che doveva scontare 3 anni e due mesi per rapina.

ale.maz.