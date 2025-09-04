Dal futurismo al degrado. I residenti: "Centro Benelli lasciato al suo destino". Negozi sfitti e abbandono

C’è un luogo nel cuore della città, che da esempio architettonico degli anni ’80 (pur sempre molto discusso) e pensato non soltanto come zona residenziale ma anche come uno spazio pubblico dove affacciavano decine di attività commerciali, si è trasformato in un luogo sempre più spento, buio, dove di vetrine ancora accese se ne contano veramente poche. Si tratta del Centro Benelli, una zona, a due passi del centro storico, che negli anni è stata lasciata al suo destino, senza un progetto che potesse rivitalizzarla o offrirle un decoro urbano adeguato. Sono gli stessi residenti a lanciare l’allarme, visto le condizioni in cui versa ormai da tempo. E non si tratta soltanto della galleria centrale, dove il Comune è intervenuto nei mesi scorsi per risistemare le travi che sorreggono la struttura (anche se dovrà intervenire nuovamente, visto che quando ci sono piogge eccezionali continua a penetrare acqua).

A preoccupare i cittadini è l’intera zona, tra pavimentazione della piazza vetusta, scritte sui muri e cornicioni che alcune volte perdono pezzi. "Vedere il Centro Benelli così ci fa stare male – dice una residente -. Quando è stato realizzato era stato pensato come un fiore all’occhiello della città ed invece oggi è lasciato all’incuria. Quando negli anni ’80 abbiamo acquistato i nostri immobili, sapevamo che avremmo avuto in mano delle case a due passi dal centro della città, in una zona viva. Qui erano presenti tantissime attività commerciali, anche di pregio. Oggi invece sono rimasti in pochissimi e ci ritroviamo anche con case il cui prezzo è stato molto svalutato". All’interno della galleria, che passeggia con il suo cane, troviamo un’altra residente del Centro Benelli: "E’ molto triste vedere tutti questi negozi sfitti – dice -. Quella della galleria è diventata soltanto una zona di passaggio, dove si vedono sempre meno persone, se non quelle che devono raggiungere i propri uffici ai piani superiori. E’ evidente che c’è una mancanza di progettualità per questo spazio, eppure è così vicino al centro storico ed è un peccato".

Dopo la sistemazione e la messa in sicurezza della galleria del Centro Benelli, l’amministrazione comunale aveva annunciato che lo spazio della piazza sarebbe diventato teatro di un mercatino settimanale di prodotti a km 0. Il bando dovrebbe essere pubblicato a breve. "E’ una buona idea, che speriamo possa rivitalizzare un minimo questo luogo – aggiungono i residenti -. Ci auguriamo però che si mettano in campo anche altre iniziative per migliorare il decoro di questo angolo cittadino".

Alice Muri