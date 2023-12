Dal gas fino alle farmacie. Aspes penserà agli anziani

Raccontare 110 anni di storia di un’azienda municipalizzata è una specie di record. E solo un personaggio come Luca Pieri, attuale presidente di Aspes, poteva riuscirci fino in fondo con un volume intitolato "Aspes 1913-2023. Una storia al servizio del territorio", curato da Cristina Ortolani. La monografia è stata presentata a Palazzo Montani Antaldi. Nata nel 1913 dalla municipalizzazione dell’Officina del Gas, Aspes opera oggi in molteplici settori, dalle Farmacie Comunali alla gestione dei servizi cimiteriali, dalla cura del verde urbano alla riscossione dei tributi fino alla Vitrifrigo Arena. Un’attività complessa, svolta con l’obiettivo di fornire a soci e a utenti servizi di qualità."La storia di un’impresa è sempre storia di luoghi e di persone – ha sottolineato Cristina Ortolani – E proprio il rapporto di Aspes con Pesaro e il territorio è l’elemento portante del libro". A ripercorrere le vicende che dalla municipalizzazione dell’Officina del Gas, avvenuta al termine di una lunga battaglia politica e sancita da un referendum popolare, hanno portato alla costituzione di Aspes (1995) passando per Amga e Amanup è stato il direttore Antonio Marcello Muggittu, che ha ricordato anche figure di spicco nella storia aziendale come Ugo Pagnini e Ivo Monteforte. Il presidente Aspes Luca Pieri, da pochi giorni nominato presidente di Assofarm, l’associazione di 1.700 farmacie comunali italiane, ha ricordato i numeri: "Negli ultimi anni la compagine sociale è quasi raddoppiata e Aspes spa conta oggi 18 enti locali soci; all’incremento corrisponde un aumento del fatturato del Gruppo, che nel 2022 ha toccato i 56 milioni di euro. Il ‘modello Aspes’ ha dimostrato di essere apprezzato anche oltre i confini regionali: tra i nostri soci figurano anche Riccione e Cattolica: possiamo dire di aver invertito il trend". Pieri ha sorvolato sul passo indietro fatto nella fusione con Urbino servizi e ha sottolineato invece l’unica cosa fatta insieme da Pesaro e Fano: "L’impianto di cremazione al cimitero dell’Ulivo, che produce consistenti utili. Le trasformazioni in atto nella nostra società – ha detto Luca Pieri – sollecitano un nuovo e più ampio modello nell’operare nel settore dei servizi alla persona. Aiutare i Comuni soci nel settore degli anziani". Presentazione aperta dal video del sindaco Matteo Ricci. Interventi di Marco Cangiotti, presidente della Fondazione Carisp, e di Mauro Tiviroli, amministratore di Marche Multiservizi.

l.lu.