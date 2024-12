Dal Governo 10 milioni per l’Accademia

Sono in arrivo per l’Accademia di Belle Arti di Urbino 9 milioni di euro. Un contributo importante è fondamentale per mantenere l’eccellenza della scuola di alta specializzazione urbinate e che richiama studenti da tutto il mondo. Il finanziamento rientra in uno stanziamento di quasi venti milioni di euro per le realtà marchigiane da parte del Ministero dell’Università e della ricerca. "Nove milioni 969mila euro per la precisione... E’ una soddisfazione grandissima, una vera redenzione per l’Accademia di Belle Arti di Urbino – commenta Luca Cesari, direttore della Scuola – che da troppi anni soffre di insufficienti spazi. E’ un dono che mi sento di dedicare innanzittutto ai miei studenti. L’Accademia di Urbino porta un investimento di quasi 10 milioni nel cuore della città e dell’Università che vedrà la sua collocazione nel recupero della struttura di Palazzo Odasi, concessa dall’Amministrazione Comunale a beneficio della Istituzione che dirigo. Sull’esito dell’assegnazione dei fondi ministeriali ritengo abbia influito l’alta qualita’ di un progetto prestigioso firmato dal Politecnico di Milano che ha visto la collaborazione tra nostri studenti e allievi disegnatori del corso dall’architetto Alessandro Bianchi, il vero e autorevole progettista. E’ un piacere infine che mi sento di condividere con il sindaco Maurizio Gambini".

"Le Accademie, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori delle industrie artistiche sono le università italiane delle arti: infrastrutture di creatività, identità e talento, dove la passione diventa professione e l’ingegno si trasforma in innovazione. Investire in questi spazi non significa solo migliorare gli edifici, ma renderli più moderni, funzionali e all’avanguardia" commenta il ministro Anna Maria Bernini.

fra. pier.