"Dal governo politiche suprematiste" Le parole choc di padre Alex Zanotelli

di Marco D’Errico

"Il governo è di ultra destra e afferma il suprematismo bianco". Parole dure quelle di Alex Zanotelli, missionario comboniano, icona della lotta contro le ingiustizie e la povertà, in merito alla strage di Cutro. All’incontro di Ieri, organizzato da La Scuola di Pace "Carlo Urbani" di Fano, sul tema della pace, nel Centro pastorale diocesano, una vastissima platea ha accolto e applaudito il missionario, che non ha risparmiato aspre critiche alle politiche sull’immigrazione.

Dopo un minuto di silenzio, osservato in memoria delle 69 vittime del naufragio di Cutro, Marco Labbate, affiancato da padre Giorgio Padovan e Luciano Benini, ha letto in nome dei comboniani una lettera di denuncia, criticando aspramente la gestione dell’accoglienza. Poi Alex Zanotelli è stato un fiume in piena, sollecitando tutti alla partecipazione attiva: "Abbiamo il dovere di ribellarci – ha affermato – usando tutti i metodi non violenti a nostra disposizione, per promuovere la pace e l’accoglienza, anziché costruire muri e steccati ideologici, che generano solo dolore e morte". Il sacerdote ha ricordato il fenomeno dell’Apartheid, che ha vissuto direttamente durante la sua missione in Sudafrica, descrivendo le condizioni inumane in cui vivono milioni di persone in Africa, che sono costrette a lasciare le loro terre per fame, miseria, malattie e guerre, sperando di trovare una via di salvezza in Europa.

"Il mediterraneo si è trasformato in una immensa tomba – chiosa Zanotelli –, dove giacciono 50-60mila corpi. E’ dunque evidente che si non possiamo essere indifferenti e abbiamo il dovere di accogliere, così come abbiamo fatto con gli ucraini. Ma forse abbiamo paura di chi non ha gli occhi azzurri e i capelli biondi?". Il missionario non ha risparmiato una stoccata alle banche, che ha ritenuto "responsabili di sovvenzionare la produzione di armi", definendo la nostra economia dominata dalla finanza, in un sistema in cui alcuni istituti di credito italiani, dei quali non ha esitato a citare il nome, "sono i veri centri del potere, che dominano anche la politica". Infine, ha sottolineato che il prezzo del nostro benessere è lo sfruttamento dei Paesi più poveri, operato dal capitalismo senza scrupoli: "Abbiamo il dovere di dissentire – ha concluso – e agire per cambiare lo stato delle cose, ad esempio boicottando le merci prodotte con lo sfruttamento. Partendo dal basso, la nostra protesta può diventare potentissima e obbligare chi governa – ha concluso – a cambiare rotta".