Dal governo soldi per ristrutturare il Comune

Due milioni e trecentomila euro. Sono i soldi che il commissario per il terremoto ha (avrebbe) stanziato per la "riparazione dei danni con restauro e miglioramento sismico del municipio" di Montefelcino, detto anche "Palazzo del Feudatario".

Si tratta di un edificio storico risalente al Cinquecento (1580) e molto grande (foto). La notizia dello stanziamento è ancora ufficiosa, ma pressoché certa. Al sindaco Osvaldo Pelagaggia chiediamo una reazione a caldo: "Se la notizia è vera, direi che è eccellente. Il Palazzone abbiamo dovuto lasciarlo in fretta e furia dopo il terremoto del 2016 e necessita di interventi importanti, anche nelle fondamenta. Quando i lavori di riparazione e adeguamento sismico saranno finiti, il Comune potrà tornare a casa, se così si può dire…".

Ma non tutto il Palazzo del Feudatario sarà adibito a municipio, però. Al momento inagibile ai due ultimi piani, dovrebbe tornare a uso del Comune solo all’ultimo – così almeno ci dice il vice sindaco Paolo Rossi –, "sotto forma di sala del consiglio, sala della giunta e archivio, mentre gli altri li useremo per altri scopi, per esempio per la biblioteca e come sede delle varie associazioni cittadine".

a. b.