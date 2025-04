Dal Legato Albani locali per le scuole

Il Legato Albani ha rinnovato la concessione di tre locali del Collegio Raffaello al Liceo artistico, per fini didattici. L’ente urbinate ha sottoscritto nei giorni scorsi un nuovo accordo con la Provincia, concedendo tali aule in comodato d’uso gratuito, salvo pagamento delle utenze. Un fatto che conferma la vocazione formativa del Collegio Raffaello: edificato per volontà del papa urbinate Clemente XI e completato sotto il pontificato di Benedetto XIII, nacque con lo scopo di essere un istituto scolastico, funzione che assolve dal 1741, pur con le dovute trasformazioni e cambiamenti.

In anni recenti vi hanno trovato sede l’Istituto tecnico industriale, le scuole medie, l’Università e, durante il periodo transitorio successivo alla dichiarata inagibilità dell’edificio di via Ca’ Cartolaro, nuovamente il Liceo Raffaello, che qui si era insediato nel 1885, quando si chiamava Regio Liceo Raffaello.

Attualmente, il Collegio ospita attività dell’Università e di due licei. L’Ateneo occupa l’intero secondo piano con lezioni di lingue e informatica, per una media di 350 studenti che lo frequentano ogni ora, e ha in affitto alcuni locali al pianterreno e al secondo piano seminterrato, adibiti a sede della Scuola di Restauro e conservazione di beni culturali. Tra i licei ospitati ci sono, appunto, la Scuola del Libro, che vi tiene lezioni di alcune materie, specialmente per i corsi di perfezionamento, e quello delle Scienze umane, che al primo piano seminterrato ha alcuni laboratori. Da ultimo, le aule sono sfruttate pure per corsi, master, seminari, lezioni isolate e convegni e, anche se si tratta del Palazzo Albani Nuovo, di fronte al palazzo del Collegio, circa 400 metri quadri di ambienti sono stati concessi all’Istituto per la formazione al giornalismo, emanazione dell’Ateneo, che ha spostato qui la propria sede.

n. p.