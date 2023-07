Dal ministero 430mila euro per l’antico ponte

Dal Ministero dell’Interno arrivano 430mila euro a fondo perduto per mettere in sicurezza il Ponte medievale sul Metauro, a Fermignano. Il finanziamento è stato ottenuto tramite un bando Pnrr destinato a progetti per interventi sul dissesto idrogeologico o di messa in sicurezza di ponti e permetterà il secondo intervento, nel giro di pochi anni, sulla struttura. "Questi soldi si aggiungono ai 150mila euro che erano arrivati tramite la Soprintendenza delle Marche, stanziati dall’allora ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini, e che avevano permesso di restaurarne una parte, nel 2021 – spiega il sindaco, Emanuele Feduzi –. Ora faremo un intervento strutturale, rinforzando il ponte, e potremo metterlo in sicurezza completamente, riqualificando anche l’Edicola della Madonna del Ponte. Si tratta del secondo passaggio del recupero totale di questo monumento, simbolo di Fermignano insieme alla torre adiacente, che aspettavamo da tempo, grazie a un finanziamento importante, che ci porta a oltre 14 milioni di euro ottenuti in meno di sette anni di amministrazione comunale. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato. Nei prossimi mesi la progettazione esecutiva dell’intervento, poi i lavori".

