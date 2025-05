Dal mondo subacqueo alle dimostrazioni. Ecco cosa fare

Questi gli appuntamenti in programma per la giornata di sabato: 9,30 alla Lega Navale presentazione e dimostrazione della gru che imbarca in sicurezza persone disabili; ore 10 al Sub Tridente presentazione del mondo subacqueo e della nuova divisione; alle 10,30 al cantiere Rossini visita ad Azzurra III e si parlerà anche di Azzurra I, quella varata a Pesaro; ore 11 alla Croce Rossa, sezione mare, presentazione di una imbarcazione di soccorso e intervento sulla sicurezza in mare; alle 11,30 sempre al cantiere Rossini si parlerà di giovani e lavoro nella nautica. Per chi vuole pranzo nei ristoranti doi strada Tra i Due Porti che aderiscono all’iniziativa.

Nel programma passeggiata seguendo le bandierine; al Sub Tridente incontro con Lorenzo Spadafora giovane disabile brevettato; nei negozi di abbigliamento sconti dedicati e da Trebbi Nautica informazioni per chi vuole approcciarsi alla nautica.

Nel pacchetto iniziative divulgative con i vari circoli velici e associazioni che gravitano lungo questo asse viario.