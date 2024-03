Dal Museo Benelli alla piazza. Omaggio in moto a Rossini

Oggi alle 11, in occasione di ‘Buon compleanno Rossini’, appuntamento al Museo Officine Benelli che omaggia il compositore con “Rossini in moto”, un giro per le vie del centro storico in sella alle motociclette Benelli anteguerra con oltre 20 modelli degli anni ’20 e ’30, periodo illustre per la casa pesarese. Destinazione finale in piazza del Popolo per un ingresso trionfale. Alle 11.30, in piazza del Popolo, davanti alla Biosfera, le moto faranno da cornice alla performance musicale del tenore Zhu Jianwei dedicata a Rossini.