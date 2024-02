Dal rugby alla pista di atletica. Al Campus una nuova area sportiva

di Tiziana Petrelli

Domenica il Fano Rugby affronta in casa il Città di Castello Rugby, per decidere chi si prenderà la testa della cassifica di C1. Sarà però l’ultima partita che si potrà giocare in casa, sul campo d’erba naturale dell’impianto sportivo Falcone e Borsellino. Poi quell’area sarà off limits per tutti, studenti e rugbisti, perché dal giorno dopo partiranno i lavori di ristrutturazione della pista d’atletica afferente al Campus scolastico. Lavori che la Provincia non può più rimandare, avendoci investito 2 milioni e 762mila euro di fondi Pnrr che come ormai tutti sanno hanno data di scadenza come i prodotti deperibili.

"Ci vogliono strutture scolastiche sempre più belle perché i ragazzi devono avere il piacere di andare a scuola" ha sottolineato il presidente della Provincia Giuseppe Paolini dall’area del cantiere dove ieri mattina è stato presentato il progetto del futuro impianto assieme ai tecnici, i presidi Samuele Giombi e Raffaele Balzano, il sindaco Massimo Seri e l’assessore allo Sport Barbara Brunori, al presidente del Fano Rugby Giorgio Brunacci e ai rappresentanti della Delfino Sport srl, impresa che condurrà i lavori.

L’operazione prevede la realizzazione del campo da rugby in erba artificiale omologata dalla Federazione, insieme alla riqualificazione delle aree per l’atletica, con il rifacimento della pavimentazione della pista da 400 metri (che vedrà ridotte da sei a quattro le corsie per questioni di sicurezza) e nuove pedane del salto in alto e in lungo. Tutto a norma Fidal. Saranno infine realizzate anche due tribune da 160 posti ciascuna con ingresso dal parcheggio di via della Giustizia, un blocco spogliatoi e servizi (per atleti e arbitri) con infermeria, un magazzino e i locali tecnologici. Nel pacchetto anche il rinnovamento dell’illuminazione delle torri faro e della pista di atletica, con tecnologia a led di ultima generazione per il risparmio energetico.

La conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno mentre la regia è affidata a Pierluigi Marzorati, leggenda del basket italiano e ora stimato progettista, "che ha conciliato le esigenze di atletica e rugby nel dialogo tra le rispettive Federazioni". "E’ una grande soddisfazione per me - commenta Seri - perché a distanza di 13 anni, si rivela felice e lungimirante la scelta che feci allora come assessore provinciale allo Sport di dare una nuova destinazione a quest’area in cui regnavano degrado ed insicurezza. E ora, insieme alla Provincia, siamo riusciti a ottenere un importante finanziamento per rigenerare quest’area, partecipando a un bando su cui pochi avrebbero scommesso". "Stiamo investendo sul benessere dei giovani - conclude Brunori -. Negli anni abbiamo promosso tanti interventi per riqualificare gli impianti cittadini e sostenere così la crescita dei ragazzi". Approfittando del Cantiere aperto dalla Provincia, anche Aset farà un importante intervento di allacciamento idrico nella zona che passerà proprio lì sotto.