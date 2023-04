Dal silenzio la magia della favola ’Kuss’, mix di narrazione e clownerie

Andar per Fiabe, stagione dedicata al teatro ragazzi nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da Amat con i Comuni del territorio fa tappa domenica 30 aprile a Sant’Angelo in Vado alla Sala Polivalente ex bocciodromo con lo spettacolo "Kuss" di Teatro le Ombre con Alberto Campagna, Gigliola Tagliaferri Simone Morotti, Zsofia Voros regia Alex Gabellini. Lo spettacolo inizia alle 17.

La vita di tutti i giorni scorre come tutti i giorni. Il lavoro, le scope, i sacchi, un provetto ed efficiente spazzino ed un collega svogliato. La routine cadenzata e inesorabile come una lancetta di orologio. Ma un giorno, uno di questi giorni che sembra come tutti gli altri, accade un fatto e una pausa pranzo si trasforma in favola.

Dal silenzio nasce la magia della favola che cattura l’immaginazione di chi ascolta per entrare in un mondo che è altro. "Kuss", termine ungherese che significa "silenzio". E’ dal silenzio che nasce la magia della favola, che cattura l’immaginazione di chi ascolta per entrare in un mondo che è altro, ma che è anche nostro.

Un confine lieve in cui il sogno, che la favola alimenta, diventa fondamentale per costruire il reale di adulti e bambini.

Lo spettacolo rientra nel teatro per ragazzi, questo in particolare è consigliato dai 6 anni in su ed è anche per le famiglie. La rappresentazione è un mix di narrazione e clownerie Inoltre "Kuss" è stato selezionato nel 2017 per la vetrina di teatro ragazzi "Palla al centro" di Montegranaro e circuita per Amat Marche dal 2018. L’opera teatrale dura una cinquantina di minuti ed è senza intervallo.

E’ dunque un’occasione per portare figli e genitori a teatro per trascorrere un’oretta insieme, divertendosi, ma anche riflettendo. "Kuss" infatti è un lavoro che oltre a fare sorridere, fa anche pensare.

Info. 0721 849053.

b.t.