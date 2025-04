Dal somaro alla bici, Paoloni vince

SUL METAURO

Chi ha la velocità nel sangue è destinato ad andare forte su qualsiasi mezzo, sia esso una moto, una bici… o un somaro. È il caso di Andrea Paoloni, 27enne operaio di Mercatello sul Metauro, che ha dimostrato di essere il più veloce e vanta nel suo palmares sia un campionato italiano di mountain bike specialità enduro sia quattro titoli di fantino vincitore del Palio del Somaro. Domenica scorsa ha esordito nel campionato e-mountain bike, sempre specialità enduro, ovviamente con un primo posto: "Non so dire se è mi è nata prima la passione per le bici o per le corse sul somaro del mio paese, ho iniziato prestissimo con entrambe perché erano delle passioni di famiglia. La natura e le piste sterrate sono rimaste però il filo conduttore".

Paoloni ha vinto con qualsiasi cosa a due ruote o a quattro zampe che abbia mai guidato o cavalcato: inizia con le moto mini cross per bambini, passa poi alle mountain bike cross country, diventa campione italiano di enduro nel 2016, poi vince i campionati di enduro regionali 2021, nel 2023 ricomincia con la bici e sono ancora vittorie, l’ultima domenica scorsa. Anche coi somari del Palio, cavalcati “a pelo“, Paoloni se la cava bene: "Corro per il mio cantone, la Colombara, dal 2015 e ho vinto il palio per quattro volte. Il mio obiettivo è quello di diventare il fantino con più vittorie ma per farlo dovrei superare mio padre Loris, che di vittorie ne ha sette. Andare in bici certamente e più dura e c’è maggior rivalità tra i corridori, nel Palio del Somaro invece anche se in quei giorni siamo avversari alla fine siamo tutti amici e parte di una comunità. Ho la fortuna di potermi allenare sui sentieri dei nostri bellissimi boschi intorno a casa. Il gruppo dei Trabikers ha fatto un grandissimo lavoro mettendo a punto tanti itinerari e grazie a loro il nostro territorio sta diventando un punto di riferimento per questi sport".

Aspettando luglio per la prossima corsa sul somaro, Paoloni ora pedala forte in bici con la prima medaglia già al collo: "Ho ricevuto diverse proposte per andare a correre con altre squadre ma mi piace sentire la fiducia del mio team, il NSR Tecnobike Factory che ha scelto di puntare su di me dandomi una bicicletta perfetta e l’assistenza alle gare e in Eyerise, sponsor dell’abbigliamento che mi veste da testa a piedi e che rappresenta un marchio noto per gli amanti della velocità, fino ad arrivare alla MotoGp. Grazie a queste realtà che credono nei giovani e nello sport può crescere tanto tutto il movimento". Sulla testa di Paoloni quest’anno è spuntata una sorpresa: "Quest’anno ho un somaro anche sul casco, opera di Giacomo Cecchini, in arte Cecco James, un artista che ha realizzato i caschi anche di Dovizioso, Bezzecchi e Bagnaia. Sarà il mio portafortuna".

Andrea Angelini