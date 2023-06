Dal testamento del cardinale di Carpegna si ricostruisce la storia dell’entroterra

di Amedeo Pisciolini

"Riordinando l’archivio della nobile famiglia cagliese dei Michelini-Tocci è uscita una cartella contenente un carteggio del 1775 con la trattativa per la compra-vendita dei beni che i Carpegna possedevano a Cagli e in mezzo al carteggio c’è una copia del testamento del cardinale".

Così Edmondo Luchetti, appassionato studioso di storia locale, ha ritrovato la documentazione sui lasciti testamentali del cardinale Gaspare di Carpegna e i Tocci di Cagli. "La figura del cardinale Gaspare di Carpegna (1625 – 1714) – spiega Luchetti – certamente non ha bisogno di presentazioni, è nota agli studiosi di storia così come nota è la storia dell’antica e nobile famiglia Carpegna. Il cardinale dopo aver ricoperto vari incarichi nelle curia romana, deve la sua fama e la sua fortuna certamente al ruolo di Vicario di Roma che ricoprì ben sotto cinque papi per oltre quarant’anni fino alla sua morte. Nel 1689 sfiorò addirittura il soglio pontificio, e se non fosse stato per l’ostilità del Granduca di Toscana nei suoi confronti forse sarebbe riuscito a farsi eleggere papa, ma la storia così è andata".

Quando fece testamento?

"Sentendosi l’età che avanzava e qualche malanno di salute, il 18 aprile 1707 decide di fare testamento e disporre dei suoi beni, così davanti al notaio Fabio Ferdinando Cialli detta le sue ultime volontà".

Perché è interessante questo carteggio?

"Ci fa conoscere la consistenza patrimoniale del cardinale Gaspare, e parte della storia di una famiglia che partita solo pochi anni prima dal borgo montano di Serravalle di Carda, con scelte oculate e scaltrezza era riuscita ad affermarsi e salire i gradini della scala sociale in una cittadina pontificia di metà settecento qual era appunto Cagli. La trattativa per l’acquisto dei beni Carpegna da parte dei Tocci fu complessa e impegnativa, primo perché bisognava superare da parte del conte Antonio di Carpegna ostacoli di carattere legale, i beni erano vincolati per disposizione testamentaria ad una primogenitura e non potevano essere alienati, il secondo di carattere economico per i Tocci per il valore dei beni stimati la consistente cifra di diecimila scudi romani".

Come si sviluppò la trattativa?

"Il cardinale che era anche vescovo di Sabina, così decide del suo patrimonio: lascia il maestoso e imponente palazzo costruito a sue spese a Carpegna, che ancora oggi possiamo ammirare, al nipote conte Francesco Maria, primogenito di suo fratello Muzio, con tutti i mobili che esso contiene, assieme al casino di campagna, esortandolo ad abitarlo per qualche tempo nel corso dell’anno con la sua famiglia, obbligando tanto esso, quanto i suoi discendenti di dare la comodità di abitarvi ad altri membri della casa Carpegna che ci volessero stare per molto o poco tempo. Al medesimo nipote lascia la masseria di pecore, la razza di cavalli e il procoio di vaccine esortandolo ad accrescerne il numero per “utile e decoro della casa”. All’altro nipote conte Domenico lascia il casino di San Giovanni in Marignano da usare in occasione delle visite da fare all’Abbadia di San Giuliano di Rimini, obbligando anche esso di dare il comodo al fratello Francesco Maria e suoi discendenti quando per qualche tempo vi volessero stare. Nomina eredi i due nipoti ordinando che godano pro indiviso e proibendo di dividere ed alienare il capitale, compresi i beni che si trovano nel territorio di Gubbio e di Cagli e gli altri nel territorio di San Giovanni in Marignano e Cattolica. Vuole che i medesimi due nipoti succedano pro indiviso nella vigna di Roma al casaletto di Pio V con tutti i mobili ivi esistenti ed il canneto. Nel casale di Bravetta a Porta Angelica, nella porzione del palazzo a fontana di Trevi, nei granai, terreni ed orti a Senigallia, nel credito di 2.000 scudi, altro di 1.000 scudi nel censo di 1.000 scudi a Cagli e nell’ufficio di Campidoglio da mastro di strade. Al nipote Francesco Maria lascia anche il casale con terreni di San Brocolo de’ Vittori nell’agro romano. Il testamento composto di 10 pagine prevede anche altre disposizioni di carattere economico. Da uomo di chiesa esorta i suoi eredi a vivere nel “santo timore di Dio“, di amare ed onorare il prossimo, di rispettare ed ossequiare il proprio Sovrano, e di sovvenire con carità ai bisogni dei poveri. Il cardinale dispose che in mancanza di discendenza maschile dei due nipoti, Francesco Maria e Domenico, dovevano succedere i maschi della figlia primogenita, e per conservazione dell’antico nome e famiglia di Carpegna, prendere il nome e l’arme della famiglia stessa. Così sarà poi quello che avverrà con la successione di Laura figlia primogenita di Francesco Maria che andrà in sposa al marchese Mario Gabrielli da cui derivano gli attuali discendenti. Inoltre dispone di lasciare al cardinal Vicario che dal Sommo Pontefice sarà eletto dopo la sua morte due quadri rappresentanti la testa del Salvatore e della beata Vergine di mano di Carlo Maratti, a Monsignor decano della Rota Romana lascia un crocifisso grande in bronzo".

Come si risolse la trattativa con i Tocci?

"Il marchese Antonio Gabrielli, ora conte di Carpegna, figlio di Laura successore dell’eredità materna e titolare della primogenitura dovette ottenere un chirografo pontificio per procedere alla vendita dei beni in Cagli, con obbligo però di reinvestire il capitale. La trattativa di vendita a favore dei fratelli Tocci e cioè Abate Antonio, Canonico Ortensio, Canonico Pier Donnino e dottor Mattia Podestà e Governatore di Sant’Angelo in Vado e nobile di Pennabilli ebbe inizio nel marzo 1775 dal loro procuratore in Roma, l’Abate Pietro Felici di Cagli primo Collaterale di Campidoglio. I fratelli Tocci, ben ingranati nei meccanismi ecclesiastici dello Stato Pontificio e per un accorta politica familiare e matrimoniale, riuscirono ad acquistare pro indiviso un patrimonio terriero di tutto rispetto, il podere della Torre d’Acquaviva chiamata successivamente anche Torre dei Tocci e ancora oggi di loro proprietà, con altri quattro poderi, il mulino detto della porta, magazzini e cantine all’interno della città di Cagli, il casino del teatro, i banchi, posti onorifici e sepolcri nelle chiese, giuspatronati, cappellanie e cappelle e ogni altro diritto che compete in Cagli all’eccellentissima casa di Carpegna. La somma pattuita di 10.000 scudi romani sarà pagata in 2.000 scudi all’atto del compromesso e i restanti sudi 8.000 scudi nel termine di 15 anni con rate non inferiori a 500 scudi. Per coprire parte della somma i fratelli Tocci vendettero a loro volta i beni che possedevano alla Carda e nel territorio di Urbino".

Queste storie familiari ci aprono uno spaccato immenso della storia locale.

"Sì – conclude Luchetti – le vicende di queste antiche e nobili famiglie si intrecciano inevitabilmente con la storia del territorio, dove per anni o addirittura secoli sono state protagoniste della vita pubblica e sociale".