Dal testamento della signora Federici, 60mila euro all’Ast per combattere il Covid La signora Ida Federici ha lasciato parte del suo patrimonio all'azienda ospedaliera Marche Nord per combattere la pandemia Covid-19. Il curatore testamentario ha donato altri 10mila euro per la stessa causa. L'azienda sanitaria ha ringraziato per la donazione.