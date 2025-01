D’Alema a Villa Fastiggi: "L’esempio di Stefanini più forte dell’antipolitica"

"La sua è la storia di un uomo legato a grandi valori democratici, una testimonianza di quanto la politica può essere nobile e importante in un grande paese civile". Così l’ex premier, Massimo D’Alema, ricorda Marcello Stefanini in occasione dell’evento commemorativo "L’impronta di Marcello", a 30 anni dalla scomparsa, tenutosi a Villa Fastiggi. "Un uomo dalla personalità politica ricca – ha detto D’Alema –, un amministratore fondamentale per la storia di Pesaro. Soprattutto un politico con forte passione e conoscenza, al quale, negli ultimi anni della sua vita, abbiamo affidato un compito difficilissimo: è infatti stato il tesoriere del partito in un momento di antipolitica. Una responsabilità così ingrata poteva essere portata avanti solo da chi aveva una grande passione politica e spirito di sacrificio – aggiunge –. Poche settimane prima che morisse (dicembre 1994, nda), in una difficile riunione del partito, presentò un documento di risanamento delle finanze del partito. Lo ricordo già sofferente e le sue parole".

In realtà la kermesse organizzata dal Centro Studi Marcello Stefanini in collaborazione con il Partito Democratico e dai Giovani Democratici, ha confermato la grande figura dell’ex sindaco di Pesaro degli anni Settanta, e ha fatto riemergere come non fosse stato trattato bene nell’ultima fase della sua attività dai compagni di partito marchigiani. Che non vedevano l’ora di metterlo da parte. Stefanini tesoriere ebbe quattro procedimenti penali, tutti conclusi con l’assoluzione, ma tra i pm che firmarono le richieste di rinivio a giudizio ci fu l’attuale ministro della Giustizia Carlo Nordio. Non sarebbe male ad esempio indagare nell’archivio personale di Marcello Stefanini che è stato donato alla Biblioteca Bobbato. Visto che scriveva tutto sulla sua attività politica compresi gli incontri con i vertici del partito comunista sovietico. "In realtà – ha detto D’Alema – il tema dell’impronta di Marcello è la scelta più giusta, perché rappresenta benissimo il suo modo di fare e l’importanza della politica nella sua vita". "La sua impronta è rimasta a lungo nel Comune di Pesaro a cominciare dall’aver affidato – aggiunge Oriano Giovanelli – ad una università il piano particolareggiato del centro storico".

Nel ricordare le sue radici popolari, "benché non abbia avuto lapossibilità di conoscerlo" Matteo Ricci, pronto alla candidatura per la presidenza della Regione, cita poi la sua visione sul regionalismo affermando "deve essere ripresa per riformare la Regione". E’ lo Stefanini che sceglie cultura e innovazione, istruzione e urbanistica. E’ il politico che lascia il segno e raccoglie ancora, a trent’anni di distanza, consensi e applausi. Mentre D’Alema risponde a tono alle domande della Iena Alessandro Sortino sulla gestione delle sedi dell’ex Pci a Bologna. Imparare per capire.