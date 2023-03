Dall’1 e 2 aprile a Urbino il Campionato di scacchi

L’1 e 2 aprile la Sala del Maniscalco ospiterà il Campionato provinciale individuale di scacchi, organizzato dall’A.D. Scacchi Dynamo Urbino in collaborazione con l’Asd Scacchi Pesaro, con il patrocinio del Comune di Urbino e della Provincia. Si comincerà sabato, alle 14,15, con il sorteggio del tabellone e i primi due turni, per riprendere domenica alle 9,30 con gli ultimi tre. L’evento è aperto a tutti i giocatori iscritti alla Federazione scacchistica italiana, anche se tesserati per società di un’altra provincia, con preiscrizione obbligatoria entro le 22 del 25 marzo sulla piattaforma www.vesus.org. Il torneo sarà valido come ottavi di finale dei Campionati italiani assoluti: potranno provare ad accedere ai quarti tutti i partecipanti iscritti a una squadra della provincia, di categoria nazionale o inferiore, che non siano già qualificati per la fase regionale o per le semifinali.

Tutte le informazioni sono disponibili andando all’indirizzo internet https:dynamourbino.jimdofree.com.

n. p.