Dalla bici elettrica alle borse griffate. La polizia castiga tre ladruncoli

Tre furti, tre indagini di polizia, tre persone finite nei guai. E’ stata denominata "Downtown" l’operazione di monitoraggio, controllo e vigilanza in centro storico e zona mare, che negli ultimi due mesi ha visto impegnati i poliziotti del Commissariato di Fano diretto dal vice questore Stefano Seretti, portando all’individuazione dei responsabili di tre furti avvenuti ad agosto.

Il primo episodio riguarda una bicicletta elettrica sottratta ai proprietari che l’avevano parcheggiata nel giardino di casa loro, in via Oberdan, in centro storico. Qui si era introdotto un eroinomane di 36 anni, domiciliato a Fano ma di fatto senza fissa dimora, in cerca di soldi facili con cui comprarsi qualche dose. Approfittando dell’assenza dei due fanesi, si era introdotto in casa loro, sottraendogli una bici del valore di 1350 euro e 3 carica batterie, che aveva poi venduto a un rumeno residente a Pesaro che a sua volta l’ha ricettata a una terza persona residente a Cagli. Dopo averlo arrestato perché pescato in giro in possesso di stupefacente, il gip del Tribunale di Pesaro ha emesso nei confronti del tossicodipendente 36enne la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Pesaro e Urbino e Rimini, ma anche due denunce per ricettazione nei confronti degli altri due che avevano acquistato la bici rubata.

Il secondo episodio ha avuto invece origine da un controllo effettuato nei confronti di due croati, padre e figlio, trovati all’interno di un camper in possesso di 7 borse griffate (per un valore complessivo superiore ai 20mila euro) il cui furto era stato denunciato 4 giorni prima da una residente di via Nazario Sauro. Grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nel condominio visitato dai ladri, ma anche grazie alla presenza di alcuni indumenti femminili a bordo del camper, è stata individuata quale autrice materiale del furto la moglie del giovane arrestato. Si tratta di una trentenne, nei confronti della quale il Gip del Tribunale di Pesaro ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, misura cautelare eseguita in provincia di Milano dove la donna è stata poi rintracciata assieme al marito.

Infine il terzo episodio, il più singolare. E’ infatti sceso dal furgoncino dell’Aset solo per pochi istanti, un netturbino fanese: il tempo necessario però per permettere a una mano lesta di arraffare lo zainetto che aveva appoggiato sul sedile del mezzo di lavoro, con all’interno il portafoglio contenente documenti e denaro contante. Anche in questo caso si è risalito all’autore del furto grazie alle telecamere di videosorveglianza del Lido e la collaborazione della Polizia Locale. E’ stato denunciato così per furto aggravato un 28enne con precedenti per reati contro il patrimonio, segnalato poi alla Prefettura quale assuntore di droghe perché trovato in possesso di hashish durante la perquisizione.

