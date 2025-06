Dalla "Botte" alla "Maria al mare". Amarcord di un locale storico

Che differenza passa tra un maccheroncino della "Botte" e una tagliatella "Dalla Maria"? Tanta quanta è lunga la storia di un ristorante, in via Trieste, dove sono passate generazioni di pesaresi (e non solo) e che sarà bene ricordare per capire da dove siamo partiti e dove siamo arrivati.

"La Botte" di viale Trieste, ora "Da Maria al Pergolato al mare", inizia la sua attività con Adriano Verri come locale prettamente estivo. Nel lontano 1974 il ristorante viene ceduto a Pino Cancellieri e Marino Lari che con le mogli Anna Maria, Ester Cancellieri e la mitica Mamma Maria Guerra diventa negli anni il ritrovo di tanti buongustai pesaresi che ancora oggi si ricordano le tante specialità gustate fino a notte inoltrata con i famosissimi maccheroncini alla Botte (panna, pomodoro, peperoncino e prezzemolo) e i würstel con patate, solo per citare alcuni dei piatti che hanno segnato un epoca per adolescenti, famiglie e gruppi di amici a cavallo tra gli anni ’70 e ’80.

Un classico: dove si va a far serata dopo le chiacchiere al bar sulle sorti di Milan e Inter, o prima di infilarsi in qualche discoteca o semplicemente per fare sabato con la compagnia? Alla Botte di viale Trieste dove fanno una buona pizza e dove dalla cucina arriva la cucina della mamma servita a tavola anche da Francesco. Il locale, inizialmente al piano terra, nel 1990 viene ricostruito su più piani.

Nel 2011 dopo ben 33 anni di attività, "La Botte" passa ad Enrico Cocciolo e Roberta Romani che gestiscono con bravura la nuova attività chiamata Mare Mosso fino al 2024. Dopo una breve parentesi con Mattia Moretti, il ristorante passa in gestione a "Da Maria al Pergolato": la cucina della mitica Maria di Novilara si trasferisce anche a Pesaro. Il messaggio è chiaro: chi esce dalla spiaggia e vuole gustarsi qualcosa di semplice e appagante, una tagliatella al ragù, ai fagioli o una grigliata, solo per citare qualche esempio, ha un locale di sicuro appagamento a due passi dalla spiaggia. Stessa proposta per chi passeggia in viale direzione sud o per chi pedala lungo la pista ciclabile lungo il mare. Allora come oggi: buon appetito.

Davide Eusebi