Dalla ceramica alla grafologia. Così il tempo libero si fa creativo

Presentati nella sala rossa del Comune di Pesaro i corsi didattici per il tempo libero rivolti agli adulti del centro socio-culturale "Maria Rossi", di via Toschi Mosca 20 (e non solo), organizzati da anni, anche in autunno, – come ha confermato il presidente, lo storico pesarese Dante Trebbi: "Per consentire alle persone di qualsiasi età, in particolare ai residenti del centro storico di trascorrere qualche pomeriggio tra cultura e intrattenimenti organizziamo da diversi anni questi interessanti corsi. Come nelle passate annate, sono corsi a basso costo grazie alla generosità di valenti professori e liberi professionisti che prestano la loro opera senza pretendere alcun compenso. Questo è uno degli scopi del circolo fin dalla sua fondazione che risale al 1987 e che conta oltre 100 soci. A questo vanno aggiunte le numerose conferenze che organizziamo, gite culturali, tornei di carte di ogni tipo senza scopo di lucro e pranzi sociali. Il tutto per socializzare e trascorrere tempo libero insieme secondo il nostro motto ‘Se cent’anni vuoi campare al Maria Rossi devi andare!’".

Il vice presidente del Maria Rossi, l’ex assessore comunale, Gerardo Coraducci, ha illustrato ed elencato i 12 corsi e la novità della scuola di musica in programma con il relativo docente: Fotografia (Luciano Dolcini); Introduzione alla musica e scuola di musica (Enrico Cambrini); Sociologia e comunicazione (Patrizia Sabatini); Ceramica (Cristina Monaldi); Storia dell’arte (Roberto Carreca); Astrosofia (Tiziana Montani); Inglese (Maria Luida Mariotti); Grafologia (Iolena Renzoni); Energie alternative (Tiziana Montani); Pittura (Cristina Guidi); Protezione civile e Pronto soccorso (Ugo Schiaratura); Enigmistica e scacchi (Alberto De Negri). Luciano Dolcini in rappresentanza dei docenti, ha precisato che il suo corso Base di Fotografia si svolgerà in 10 lezioni e inizierà lunedì 21 ottobre ed alla fine sarà allestita una mostra con le foto realizzate dai corsisti.

L’assessore comunale Luca Pandolfi ha espresso soddisfazione per l’attività che sta svolgendo il circolo ubicato nel centro storico. Alla conferenza erano presenti anche le consigliere del circolo Stefania Signoretti, Costanza Lucchino, Lia Milozzi (tesoriera) e il docente Roberta Carreca.

Informazioni e iscrizioni alla segreteria del centro "Maria Rossi", aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 9 oppure telefonare allo 0721 34804 o 320 2510784.

Luigi Diotalevi