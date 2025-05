Dalla commedia all’italiana ai libri. L’altro Vanzina a Palazzo Ducale

Chissà se le mura di Palazzo Ducale, che videro nel Cinquecento passare la più alta nobiltà italiana, compreso Cesare Borgia, con tutti i peccati inconfessabili e gli intrighi del caso, si aspettavano di ospitare nel 2025 uno dei re della commedia all’italiana che presenta i misfatti – ma solo letterari – della nobiltà di oggi, compreso un certo Federico Borgia, attorno al cui omicidio si dipana la trama. Parliamo di Enrico Vanzina, che sarà nella città ducale domani alle 17 a presentare, nella sala convegni della Galleria Nazionale, il suo ultimo romanzo intitolato ‘Noblesse Oblige’.

Dopo aver portato a Urbino lo scenografo premio Oscar Dante Ferretti, stavolta Gianluca Carrabs modererà questo nuovo appuntamento assieme alla professoressa Lella Mazzoli, direttrice dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo, con la presenza anche di Gianpiero Solari, regista e scenografo di teatro e televisione, e Gianni Maiellaro, economista e grande animatore delle notti culturali romane, creativo e organizzatore di eventi. ’Noblesse Oblige – Una storia di miseria e nobiltà’ (Harper Collins) è un romanzo elegante e ironico, che racconta il misterioso omicidio di un nobile romano di antica famiglia, il principe Federico Borgia appunto. Intorno alla sua morte ruotano personaggi emblematici e sfaccettati, in un intrigo che si muove tra le ombre del potere, i salotti dell’alta società e le fragilità umane.

Con uno stile brillante e cinematografico, di cui è grande esperto, Vanzina crea un giallo raffinato che è anche una satira sociale, colta e pungente. L’incontro sarà un’occasione unica per ascoltare dalla voce dell’autore aneddoti, riflessioni e retroscena di un libro che conferma la sua inconfondibile cifra narrativa, nonché irresistibili storie della sua lunga attività e vita nella Capitale che ovviamente non possono che fare da ‘universo’ letterario, da sfondo per così dire, al romanzo.

Enrico Vanzina, figlio del celebre regista Steno (Stefano Vanzina), dopo aver firmato insieme al fratello Carlo alcune delle commedie più amate del cinema italiano, da vari anni ha iniziato a scrivere romanzi e raccolte di racconti di successo, contraddistinte da ironia, intelligenza e profonda conoscenza della società italiana. L’evento, ad ingresso libero, è a cura di Iniziativa per l’Europa e per l’Ambiente, in collaborazione con Galleria Nazionale delle Marche, Montefeltro Libri e Albergo Raffaello.

Giovanni Volponi