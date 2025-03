Dalla congiura alla pace. Il miracolo Pd

di Roberto Fiaccarini

Il Pd unito è come un’eclissi solare: capita raramente. Matteo Ricci sembra essere riuscito nell’impresa, almeno guardando come pulsava di orgoglio, venerdì sera, il teatro di Osimo esaurito in ogni ordine di posto per rendere omaggio al candidato presidente. Sembra passato un secolo dal 2020, non solo perché c’era il Covid che impazzava e uccideva: di questi tempi, cinque anni fa, era in atto anche la congiura ordita dallo stesso Ricci contro Luca Ceriscioli, il governatore che fu politicamente affondato fino all’umiliazione di non concedergli nemmeno le primarie. Non fu ricandidato, cosa rara per un presidente in carica.