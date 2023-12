Dalla darsena al mare si arriverà a piedi

Dal centro al mare, passeggiando lungo il porto canale. Questo l’obiettivo a cui si arriverà in seguito al già avvenuto abbattimento (la scorsa settimana) del cesellino e della rampa di via Nazario Sauro. "La riqualificazione riparte – fa presente l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – con la sistemazione del sottopasso e del ponte ferroviario, anche dal punto di vista architettonico. Tutto questo in vista dell’aumento della velocità dei treni che passerà da 180 a 200 chilometri all’ora".

L’intervento sul sottopasso e sul ponte sarà completato entro il 2024, poi si procederà con il resto del progetto e quindi con la sistemazione della passeggiata. L’intervento di collegamento diretto della Darsena Borghese con la zona mare fa parte del doppio accordo tra Comune e Rfi su via Nazario Sauro e l’ampliamento del sottopasso di viale Cairoli. "Aprire il camminamento – prosegue Brunori – avrà un valore enorme anche per il borgo marinaro e creerà una connessione tra centro storico e mare". Una ulteriore occasione per la valorizzazione turistica della zona mare, con il completamento della "passeggiata romantica".

Non è invece ancora partita la ristrutturazione del sottopasso di viale Cairoli contro il quale si sono mossi cittadini, associazioni, ambientalisti e gli stessi residenti, contestando la soluzione architettonica e l’abbattimento di diversi alberi per l’allungamento delle rampe di accesso. Tra l’altro la Soprintendenza ha dichiarato viale Cairoli un bene tutelato secondo il codice dei beni culturali e del paesaggio.

an. mar.