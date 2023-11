Dalla Darsena fino al porto: così la passeggiata è unica

Al via una nuova opera: l’abbattimento dell’ex casello ferroviario di via Nazario Sauro e della rampa di accesso: intervento realizzato da Rfi e necessario al Comune per dare continuità alla passeggiata romantica, dalla Darsena Borghese, da poco riqualificata, al porto. La demolizione

di casello e rampa richiederà la chiusura al traffico del sottopasso ferroviario di via Nazario Sauro nelle giornate di domani e domenica. Lo ha annunciato il sindaco Massimo Seri durante l’inaugurazione di ieri pomeriggio della nuova pavimentazione de El Gugul. Non sono stati specificati gli orari di chiusura ma si procederà cercando di creare i minori disagi possibili e senza incidere nella vita cittadina. Quello del collegamento della Darsena Borghese al porto è un progetto al quale il sindaco Massimo Seri tiene particolarmente, risale al 2021 ed è frutto dell’accordo con Rfi che prevedeva anche il rifacimento del sottopasso di viale Cairoli. Quest’ultimo progetto sembra al momento sospeso dopo le proteste dei cittadini per l’abbattimento degli alberi e l’intervento della Soprintendenza delle Marche a tutela di viale Cairoli. Problemi che non dovrebbero esserci per viale Sauro: l’eliminazione dell’ex cesellino permetterà il collegamento diretto del centro storico al mare passando per la Darsena Borghese e passeggiando lungo il porto canale.

Sarà assicurato l’accesso alle persone con difficoltà motorie, sarà previsto un percorso tattile, fondamentale per l’utilizzo da parte delle persone ipovedenti, così come è in programma un adeguato sistema di illuminazione e un impianto di videosorveglianza. Grazie all’intervento di Rfi, in prossimità del sottopasso, saranno consolidate le strutture murarie. L’opera servirà anche a mettere in sicurezza pedoni e ciclisti. Annunciato dal sindaco Seri, con il nuovo anno, anche l’avvio dei lavori dell’ex asilo Manfrini per il quale sono stati stanziati 2 milioni di euro: il piano terra ospiterà il museo della marineria, mentre al primo piano sarà realizzata una grande sala, polivalente, di circa 100 posti per eventi e conferenze.

Anna Marchetti