Dalla discoteca l’appello a difesa dell’orsa JJ4

"Non abbattete l’orsa JJ4". Ai tanti appelli lanciati in questi giorni da tutta Italia affinché non si sopprima l’animale che ha causato la morte del giovane Andrea Papi, aggredendolo a inizio aprile mentre correva nei boschi del Trentino, ora se ne aggiunge uno anche da Urbino.

La richiesta è partita dall’Enjoy Disco Club, locale che si trova alle porte della città, il cui staff, giovedì scorso, ha indossato durante l’intera serata una maglietta con scritto “Io sto con l’orso“, accanto all’immagine di JJ4. "L’iniziativa è nata da una mia idea, perché ci tengo veramente agli animali e, così, anche da Urbino possiamo far sentire la nostra voce a difesa di quest’orsa – spiega il titolare del locale, Samuele Sorrenti –. Magari, per tante persone tale vicenda potrebbe risultate una cosa banale, ma in realtà non lo è. Ovviamente a tutti dispiace per la morte del ragazzo e ognuno è solidale con la sua famiglia, però, così come non condanniamo a morte uomini e donne che uccidono, non possiamo abbattere gli animali che lo fanno".

Oltre ad associazioni e a gruppi di attivisti, contrario all’ordinanza di soppressione di JJ4 emessa dal presidente della Provincia autonoma di Trento – la cui esecuzione è stata sospesa dal Tar, che si esprimerà a riguardo l’11 maggio – si è dichiarato anche il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratino, il quale spera "si riesca a trasferire l’orsa, perché non è una soluzione abbatterla". Intervistato da un quotidiano il padre di Papi ha detto di "non cercare vendetta contro l’animale", ma di pretendere "un’assunzione morale di responsabilità da parte di chi, per quasi un quarto di secolo, ha gestito gli orsi in Trentino".

Dopo l’iniziativa di giovedì, Sorrenti racconta di essere stato contattato da diverse persone che volevano la maglietta realizzata dall’Enjoy: "C’è anche chi ce l’ha chiesta prima di partire per manifestare a favore della liberazione dell’orsa di fronte al centro in cui si trova ora – spiega –. Vari ragazzi che erano venuti a ballare sono stati contenti e ci hanno detto che è stata una bella iniziativa. Ne sono felice, anche perché, così, ci siamo fatti portavoce di chi a Urbino e nelle Marche non vuole che l’animale sia abbattuto".

Nicola Petricca