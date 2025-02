"Dalla famiglia Berloni ok ad un confronto pubblico"

Cautela dopo le prime uscite fortemente critiche sul progetto Fox. Con passo felpato Adriana Fabbri di Avs ed anche Lorenzo Lugli dei 5 Stelle che è anche presidente della commissione ambiente. Queste due forze politiche esprimono anche due assessori, la Frenquellucci e la Conti. Dopo l’incontro in Comune Lorenzo Lugli in una nota afferma: "E’ a mio parere necessario un incontro pubblico nel quale possano essere approfonditi i vari aspetti del progetto e nel quale i dubbi di cittadini e associazioni possano trovare un riscontro anche tecnico; non certo perché una assemblea pubblica si debba o si possa sostituire alle autorità competenti che a livello regionale e nazionale debbono valutare tecnicamente il progetto ma perché è diritto dei cittadini quello di essere tempestivamente e correttamente informati. Istituzioni, cittadini e impresa possono e debbono collaborare per trovare un punto di equilibrio che soddisfi le esigenze di sviluppo economico, la tutela dell’ambiente e la sicurezza, individuando soluzioni concrete per mitigare i rischi e tutelare l’ambiente". Lugli auspica una informazione chiara e trasparente perché "sin dall’inizio dell’iter l’amministrazione – pur non avendo alcun ruolo autorizzativo – ha evidenziato l’importanza di un dialogo con tutti i portatori di interesse. In accordo con i membri di maggioranza della commissione ambiente ho raccolto la disponibilità di Fox a presentare pubblicamente il progetto alla cittadinanza".