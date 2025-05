Dalla fiaba ai diritti: tutto questo alla Mostra del libro per ragazzi

Dai libri nascono le idee, i sogni, i progetti. Su questa visione, anno dopo anno, è cresciuta la Mostra del libro per ragazzi, che ha raggiunto ormai la sua 46esima edizione. A partire da sabato per una settimana nel territorio dell’unione di Pian del Bruscolo i libri saranno i protagonisti attorno ai quali si svilupperanno appuntamenti con il gioco, lo spettacolo e la cultura. "I libri e la lettura sono gli attori principali di questa iniziativa – ha spiegato Ombretta Cardellini, referente delle biblioteche dell’Unione durante la presentazione alla stampa dell’iniziativa che si è tenuta ieri nel comune di Montecchio - . Dalla lettura nascono le idee, e quest’anno partiremo dalla fiaba per approdare al tema dei diritti dei bambini".

L’iniziativa, curata dalle biblioteche dell’Unione, si svilupperà attorno al titolo ‘Le bambine e i bambini delle fiabe’ e si rivolgerà la mattina agli alunni delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle medie di Vallefoglia, Tavullia e Montellabate. "Abbiamo già 80 classi prenotate – spiega la referente delle biblioteche – che saranno coinvolte in progetti di laboratorio e di letture per l’infanzia a cura di Michela Gaudenzi, con eventi in collaborazione anche con il liceo artistico Mengaroni di Pesaro e con la Scuola del libro di Urbino".

Il programma prevede inoltre due spettacoli al teatro Santi di Bottega: Bianco e Rosso in scena domenica 11 alle 18 e Stardust, in programma sabato 17 sempre alle 18. Nei pomeriggi, le attività di gioco e di laboratorio saranno aperte a tutti e a ingresso libero. "La mostra è cresciuta enormemente in questi anni – sostiene il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli - . E’ un riferimento culturale per tutta la vallata, di cui siamo molto orgogliosi".

b.g.